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象徵軍誼永固　嚴德發與瓜地馬拉防長相互贈勳

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嚴部長與瓜國部長相互贈勳　象徵華瓜軍誼永固

軍聞社／記者周昇煒臺北11日電

國防部長嚴德發11日上午與來華訪問的瓜地馬拉國防部長納爾達中將舉行相互贈勳儀式，表彰雙方在促進兩國傳統友誼與軍事交流上的卓越貢獻。

瓜國國防部長納爾達中將由該國駐華大使亞谷華女士陪同蒞訪國防部，示範樂隊和三軍儀隊在博愛大樓前以隆重軍禮迎接；隨後，在國防部典禮廳內舉行贈勳典禮，包括參謀總長李喜明上將、副部長沈一鳴上將、副總長執行官陳寶餘上將等國軍高階將領均出席觀禮。

嚴部長與瓜國部長相互贈勳　象徵華瓜軍誼永固

贈勳典禮首先由嚴部長代表中華民國政府，頒授納爾達中將「二等雲麾勳章」，納爾達中將特別代表該國政府、軍民感謝我國在軍事及人員培訓的多方協助，未來也將持續深化雙方交流，共同為維護和平安全及繁榮，貢獻心力。

「我們每位受訓學員對中華民國都有共同的情感，一直將這份友誼放在心中。」納爾達中將回憶起他在我國受訓時的寶貴經驗，再度感謝我國提供多元機會，讓瓜國官校生及軍官們，獲得各項專業養成教育及課程，這樣緊密的互動，更緊緊地將兩國情誼團結與聯繫在一起。

隨後，納爾達中將代表瓜國政府，將象徵該國最高榮譽的「三軍大授十字勳章」授予嚴德發部長，展現對嚴部長及中華民國全體官兵的高度崇敬與感謝。

嚴部長與瓜國部長相互贈勳　象徵華瓜軍誼永固

嚴部長首先推崇納爾達中將在該國發生火山爆發時，統籌各部會以高度智慧和堅強意志，執行災後復原任務，這與中華民國全體官兵多次投入災害防救任務的初衷一致，都是為了保國衛民、守護家園，是一支「平時能救災、戰時能作戰」的鋼鐵勁旅。

「我謹代表中華民國全體國軍，接收這份榮耀。」嚴部長並感謝瓜國總統對我國的重視與深厚的情誼，並對瓜國在國際上支持中華民國的民主自由，表達感謝，期望未來兩國將在既有的堅實基礎上，持續推動各項軍事交流合作，使兩國邦誼與軍誼愈加穩固發展。

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