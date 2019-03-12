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護士高舉點滴40分鐘　網讚：雨中的樣子像天使

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大陸中心／台北報導

浙江台州市第一人民醫院近日收到了一封信，因為這封信，在2日一件不為人知的秘密被揭發。主管將台州高速交警隊寄來的這封信，放到護士王露面前，信裡提到，「為了最大程度做好前期醫療處理，減輕傷員的疼痛，護士（不知名）多次爬上車頭對傷者進行檢查醫治，包紮傷口...這對挽救傷者生命起到了至關重要的作用。該護士的行為不僅體現了紮實的專業素養，更詮釋了醫者仁心的高尚情懷。」

（圖／翻攝錢江晚報微信公眾號）

▲護士想隱瞞的事被發現了。（圖／翻攝錢江晚報微信公眾號，同下）

原來這是封感謝信，信中還夾了一張照片，照片裡顯示的是一個車禍現場。因為天色較暗，加上照片是截圖的，所以看不清楚救人護士是誰，院方只好查120出車記錄，最後才查出是護士王露。

2日車禍當天，當時正好是王露值班，接到指令後一分鐘，她已經整裝跳上了救護車，20分鐘後，就趕到了現場。現場情況相當嚴重，大貨車被前後兩輛貨車夾擊，嚴重變形，中間車的駕駛動彈不得，臉色蒼白更不斷喊救命。她在現場爬上爬下尋找靠近傷患的最佳位置，來回好幾次，終於找到兩車的夾縫處，立馬鑽了進去，來到傷者身旁。

（圖／翻攝錢江晚報微信公眾號）

▲高速公路上發生車禍，護士在雨中站著為傷者舉點滴。

消防和交警隊開始解救被困傷患，但因駕駛座高近2公尺，位置如果不夠高的話，點滴體液根本進不了傷患體內，著急王露以最快的速度，將擔架推到傷患旁，隨後爬上擔架，淋著雨高舉點滴以方便搶救，而沒想到這一幕被拍了下來。

（圖／翻攝錢江晚報微信公眾號）
▲王露說起同事說她的種種好時表示，那都是些稀鬆平常的事情，不值得一提。

舉了40分鐘的點滴，傷患最終獲救，好險現場救援及時，傷患送到醫院救治後，情況開始好轉，參與這場深夜奮戰中的人都鬆了一口氣。事後這張照片在網路流傳，看到護士大雨中舉著點滴，讓人感動，而王露的一名同事向錢江晚報記者透露，她家境不錯，丈夫做生意，家人曾勸她回家一起打理生意，可是王露表示，真心喜歡這份職業，最終她說服家人，留在醫院，繼續當一名默默助人的小護士。當記者跟王露說起同事說她的種種好時，她則是謙虛揮揮手說：「這些都是稀鬆平常的事，真不值得一提。」

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關鍵字：護士,點滴,,浙江,車禍

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