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只有留遺書！18歲兒上吊亡...單親貧母辦不起後事　暖警急幫籌9萬喪葬費

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▲警助貧困母暫時度過難關。（圖／記者陳玉翻攝）

▲員警協助貧困母暫時可以度過難關。（圖／記者陳玉翻攝）

記者陳玉、許凱彰／台中報導

一名罹患重度憂鬱症的張姓高中生在2月底僅留一封遺書就上吊輕生。據了解，他平時是由僅領著微薄收入的單親媽獨力撫養，張男離開後媽媽無力負擔龐大的喪葬費用，所幸有員警協助申請補助，幫忙籌措到9萬元的錢可以替兒子辦理後事。

根據警方表示，45歲張婦與丈夫離婚7年，獨自扶養就讀高三長子與國三的次子，被區公所列為「特殊境遇家庭」，社工會定時探訪，了解近況。豈料，長子在2年多前罹患重度憂鬱症，病情每況愈下，媽媽於年初替長子辦理休學後，還特別搬回台中娘家與祖父母同住，期望可以他病情可以好轉。

據了解，長子於2月底留下遺書後上吊自縊身亡，平常只靠著賣西點麵包維生的媽媽，平均月收才1萬多塊，完全無法負擔金額高達9萬餘元的喪葬費用，台中市第一警分局員警林志營得知此消息後，隨即轉介豐原區公所申請馬上關懷，還向神岡區通天宮主委許永欣、南清功德會、台中市友愛、善願等慈善團體申請補助，讓張婦順利送走愛子最後一程。

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關鍵字：單親母,豐原區公所,台中市第一警分局,重度憂鬱症,上吊,自縊,自殺

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