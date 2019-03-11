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「我想開了」29歲醫師商場6樓助跑跳樓…頭顱破裂墜死　警找到原因了

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▲▼三創園區墜樓。（圖／記者黃彥傑攝）

▲男子從光華商場墜樓，警方發現通訊軟體有多通「勸說對話」。（圖／記者黃彥傑攝，資料照，下同）

社會中心／綜合報導

台北市一名29歲林姓男子上月26日下午4時許從光華商場6樓跳下，當場墜落在人行道上，頭顱破裂，血肉模糊，送醫不治。警方最新調查發現，這名男子是任職北部某大醫院的醫師，原本以為他的跳樓動機是為情所困，直到檢視手機和隨身物品後，發現他疑似因為職場壓力太大，加上精神狀況出現問題，才走上絕路。

光華商場命案發生時，現場店家表示，林男獨自蹲坐在6樓戶外觀景陽台，不斷滑手機。警方查看林男手機內容，發現有多通未接來電、以及用通訊軟體勸其「不要輕生」的留言，他自己也發訊息給親友稱「我想開了」、「我要去做一件事」，也透露出工作壓力很大。

▲▼三創園區墜樓。（圖／記者黃彥傑攝）

林男母親向警方哭訴，兒子心情不好，曾抱怨工作不順利。她多次開導兒子，還計畫可以一起外出散散心，但沒想到兒子竟然選擇輕生。

警方在光華商場6樓找到一個公事包，打開查出林男是任職於某大醫院的醫師，同時也找到公事包內放有多種疑似用來治療精神疾病的藥物，推判林男有精神狀況的問題；在監視器畫面上，警方也發現林男並不是「定點往下跳」，而是以類似「助跑」的方式，跨越6樓的護欄後往下跳樓。

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「我想開了」29歲醫師商場6樓助跑跳下破頭亡　警找到原因了
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關鍵字：醫師,墜樓,跳樓,輕生,自殺,光華商場,精神疾病

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