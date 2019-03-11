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29歲醫師助跑跳6樓亡！母淚訴兒被職場霸凌　死前留「謝謝推我解脫的人」

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記者趙蔡州／綜合報導

台北市一名29歲林姓醫師2月26日下午4時許，自北市光華數位新天地6樓跳下身亡，警方懷疑他可能是職場壓力大、加上精神狀況出問題，最後才走上絕路；但如今他的父母出面指控，兒子是被醫院職場霸凌才會輕生。對此，醫院公關否認有職場霸凌，醫院對林男的死也感到非常不捨，後續將會持續關懷家屬。

根據了解，監視器畫面清楚拍攝，當時林男是一人獨自上樓，坐在6樓觀景台一陣子，期間還不斷在滑手機，最後以「助跑」方式跨越護欄跳下。警方調查了遺留手機的通聯記錄，發現他曾傳訊給友人說「我想開了」、「要去做一件事」，友人發現他有輕生念頭，不斷努力打電話給他，留言安慰他不要做傻事，但最後仍挽回不了憾事。

▲▼三創園區墜樓。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林母淚訴兒子生前被醫院職場霸凌。（圖／記者黃彥傑攝）

警方聯繫林男的家屬到醫院處理後續，林男的母親看見兒子的遺體，當場痛哭、情緒近乎崩潰。林母向警方哭訴說，最近兒子的心情不好，曾經抱怨工作不順利，她也有多次開導兒子，還計畫可以一起外出散散心，但沒想到兒子最後仍選擇跳樓一途。

林母透露說，兒子2018年8月才轉到現在的醫院實習，但是帶他的醫師脾氣非常火爆，動不動就用言語霸凌、工作上也不認真教導，導致兒子只能自行摸索，兒子後來一度提出離職但被慰留，兒子2月26日出門前還告訴她「很害怕、不想上班」等語，接著當天就聽見兒子輕生的噩耗。

▲▼三創園區墜樓。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林母得知兒子身亡後情緒崩潰痛哭。（圖／記者黃彥傑攝）

根據蘋果報導，林男父母指控說，他們懷疑孩子醫院的工作環境不友善，他們每天看見兒子回家時都滿臉憂鬱，還一度害怕上班不想出門，所以他們想知道兒子在醫院究竟發生什麼，更秀出林男死前傳到醫院工作群組的訊息說，「再見、再見，所有我曾添過麻煩的人，抱歉了，推我一把走向解脫的人，謝謝你。」

林男父親自責說，林男轉院前的工作都很正常，但轉到現在的醫院後，才一個月兒子就想離職，這絕對不只是個人的情緒管理問題，而是整個醫院工作環境不友善、管理不當造成。對此，醫院公關否認有職場霸凌，醫院對林男的死也感到非常不捨，後續將會持續關懷家屬。

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關鍵字：醫師,墜樓,跳樓,輕生,自殺,光華商場,精神疾病

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