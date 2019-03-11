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柯侯會／柯文哲「棕紅色」上身　要侯友宜看：我穿西裝耶

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記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲與新北市長侯友宜「柯侯會」11日登場，柯文哲以棕紅色西裝亮相，在北市府等待侯友宜的過程中就向媒體透露，他特地穿西裝，柯文哲一見到侯友宜就說「我穿西裝耶」（台語），侯友宜回說，「我也穿西裝」（台語）柯文哲強調，「我穿西裝，我很少穿西裝，只有很正式的場合穿。」

不同於以往的西裝，柯文哲也透露，他很少穿這件西裝，特別請市長夫人陳佩琪找一件好一點的衣服。根據規劃，新北市長侯友宜將親自拜訪台北市政府，雙方預計閉門會談約20分鐘。有關會談內容，台北市長柯文哲指出，主要鎖定的是淡北快速道路，希望能盡速定案，「錢沒有問題我們可以幫忙出」。

「柯侯會」原訂2月23日舉行，但因侯友宜腰傷復發告假，當天改由副市長陳敬純代表出席，11日會面則是新北市主動提出邀請，據北市副發言人黃瀞瑩說，這次會面仍以市政交流為主，會就上次論壇討論主題再做確認。

柯文哲9日受訪時表示，雙方閉門20分鐘主要是淡北快速道路要定案，「錢沒有問題我們可以出，可以幫忙出」；至於是否談其他議題，柯文哲稱，該談的幕僚會議就已經談完了，包括主要交通建設等。

淡北快速道路全長約5.4公里，連接新北市淡水區與台北市北投區，因開發沿線鄰近淡水紅樹林保護區引來環保團體質疑，另一方面，北市府也擔憂該路線與大度路銜接將影響交通而卡關多年。新北市府目前規劃迴避紅樹林保留區，並提出交通改善方案，北市府大方向上都能接受，就待13日二階環評結果。

▲▼雙北市長柯文哲侯友宜會面。（圖／記者湯興漢攝）

▲雙北市長柯文哲侯友宜會面。（圖／記者湯興漢攝）

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關鍵字：柯文哲,侯友宜

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