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家常「紅燒娃娃魚」是保育類！　美食作家王剛道歉了…網友全挺

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▲▼王剛紅燒娃娃魚。（圖／翻攝微博）

▲王剛教紅燒娃娃魚製作方法，被網友質疑食用保育類動物。（圖／翻攝微博）

網搜小組／綜合報導

網紅「美食作家」王剛以各種硬派烹飪教學影片在網路上知名，累積了不少粉絲。王剛近日發表一段新影片，內容卻意外引來許多網友質疑。王剛本人也火速在隔天發表一段影片向粉絲們道歉。

王剛4日發表一段料理教學影片，內容是「紅燒娃娃魚」；如同王剛的其他影片一樣，他一如往常地從食材處理開始一步步教起，包括敲暈、除黏液、宰殺切塊等，最後起鍋烹飪，完成一道看起來十分美味的紅燒菜。

不過，有大陸網友看完後感到詫異，認為俗稱大鯢的娃娃魚應該屬於中國國家保護動物，但王剛卻將其稱為「家常菜」，還直接將宰殺、烹飪影片放在網路上，引起爭議。不少網友都說，「娃娃於不是國家保護動物嗎？這樣做不犯法嗎？」

王剛本人5日中午又發布一支1分多鐘的影片作為回應。王剛強調，娃娃魚確實是國家保護動物，烹飪或食用野生娃娃魚的行為都屬於違法，但他此次示範的娃娃魚，其實是市場上買到的人工養殖娃娃魚，市價一斤大約50元至130元人民幣（約新台幣230元至600元左右）。另外，其實在原本的影片中，畫面右側也有打上「人工養殖娃娃魚」字樣。

王剛又說，他將紅燒娃娃魚稱為「家常菜」，其實本是指利用家常的烹調手法製作這道料理，但由於養殖娃娃魚在市面上還不普及，此處也因此顯得不夠嚴謹，因此向網友表達歉意。

不少網友都留言表達支持，還有網友則指出，其實人工養殖的娃娃魚在許多地區都不算罕見，就連電視台也播放過娃娃魚的料理方法。另外有一名微博認證「中國漁業協會原生水生物及水域生態專業委員會主任委員」的網友指出，其實現在大陸市面上的娃娃魚和鱷魚幾乎都是合法養殖的，如果不放心的話，購買前可以請商家出示批准文件。

▼王剛火速拍影片向網友致歉。（圖／翻攝微博）

▲▼王剛紅燒娃娃魚。（圖／翻攝微博）

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關鍵字：娃娃魚,大鯢

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