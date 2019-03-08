　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

想跟男人約會！年輕媽嫌小孩「是障礙」　用46萬台幣賣剛出生女嬰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼（圖／翻攝自24.kg）

▲巴諾肯跟小孩。（圖／翻攝自24.kg

國際中心／綜合報導

俄羅斯一名23歲媽媽巴諾肯（Rasulzhan Kyzy Barnokhon）嫌小孩子「阻礙她跟男人約會」，竟然在網路上以15000美元（約46萬台幣）的價格，將出生只有一周的女兒賣出，而且還遠赴莫斯科「親自送貨」，行徑相當令人傻眼。

根據外媒報導，巴諾肯日前從俄國西南部城市烏法（Ufa），帶著自己僅出生一周的女兒遠赴莫斯科，與要買小孩的買家見面，並在簽署了買賣契約之後，得到約46萬台幣的錢。

不過這一切都是反對人口販運的非政府組織「Alternativa」所設下的陷阱。其實巴諾肯早就不是第一次賣孩子，一共有3名孩子的她，每個小孩的父親都是不同人；6個月前她就在網路上寫下要販賣小孩的訊息，當時反對人口販運活動非政府組織「Alternativa」成員尤里雅（Yulia）發現後，假裝成買家與她聯繫上。

尤里雅表示，巴諾肯在網路上認識了一名男子，並想要進一步出來約會，但是3個孩子成為了她跟男子約會的障礙，所以才會想要把小孩賣掉，而且她一點也對親生骨肉未來的命運不感興趣，更要買家在交易結束後要「彼此假裝不認識」。

不過巴諾肯在賣大女兒前被親戚問及此事後，突然改變主意不賣了，但卻在生下第3名小孩之後，又重新與尤里雅聯繫。報導中指出，俄國調查委員會女發言人伊萬諾娃表示，針對這名23歲媽媽販售未成年的刑事案件，若是被判有罪，嫌疑人將面臨長達5年的監禁。

ET快訊
快訊／郭宗坤轉加護病房！血塊疑掉出心室惡化
快訊／地牛翻身！台東5.7地震　「突然震一下」
壯男游愛河三鐵700公尺溺斃！最後身影曝光
陪愛紗回日本…「看她開心就幸福」男伴曝光　網哭：好好照顧她
醫界女神合照柯文哲　網圈亮點「鬼手摟阿伯腰」秒嚇抖：生靈來了
快訊／桃園機場大停電！傳有人受困電梯

關鍵字：賣小孩,俄羅斯,男人,約會

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

平壤測得2.1級「超淺地震」！　韓氣象局：屬於人為

墓裡傳出尖叫聲！墓仔埔看守人嚇破膽 真相竟然是....

6歲童「爸爸手中被捲走」亡！美龍捲風災情公布　一家10口全罹難

「時空旅人」拍他肩…幫躲過死神召喚！　轉頭陌生人已神秘消失

印度克什米爾客運站爆炸！　「手榴彈滾公車底」至少18傷

愛生氣「罩杯」會縮小！　研究證實：天天氣噗噗「老得快又傷身」

想跟男人約會！年輕媽嫌小孩「是障礙」　用46萬台幣賣剛出生女嬰

快訊／川普前競選總幹事「詐騙銀行和政府」　被判47個月徒刑

平壤測得2.1級「超淺地震」！　韓氣象局：屬於人為

歐銀調降成長預測！歐元跌破「2年最低價」　美股道瓊下挫200點全收黑

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！

人工受孕、試管嬰兒都失敗...　夫妻求子5年成功產子全紀錄

任容萱見185cm帥男模開車一舉動　被電到害羞：好man喔！

張軒睿奶奶突然病逝　Selina淚崩：最終又跟他錯過了！

23歲妹子胖到75kg被男友拋棄...　苦練比基尼「凹凸有致」大逆轉！

為了30元...召20人到校外起衝突 國中屁孩深夜談判大亂鬥4送醫

愛生氣「罩杯」會縮小！　研究證實：天天氣噗噗「老得快又傷身」

想跟男人約會！年輕媽嫌小孩「是障礙」　用46萬台幣賣剛出生女嬰

快訊／川普前競選總幹事「詐騙銀行和政府」　被判47個月徒刑

平壤測得2.1級「超淺地震」！　韓氣象局：屬於人為

歐銀調降成長預測！歐元跌破「2年最低價」　美股道瓊下挫200點全收黑

墓裡傳出尖叫聲！墓仔埔看守人嚇破膽 真相竟然是....

6歲童「爸爸手中被捲走」亡！美龍捲風災情公布　一家10口全罹難

最恐怖經驗 美眉偷看A片 竟然看到父母「啪啪啪」！

川普推特語錄／今年邊境可能逮超過100萬人　民主黨能輕鬆解決問題

酒駕累犯…「直送殯儀館」震撼開課！　美國加州更狂「通通送去洗大體」

岡山庭園餐廳大草坪和水管屋包廂！必吃脆皮多汁烤雞

第2屆「一帶一路」論壇4月北京舉行　王毅：堅持共商共建共享原則

瘋狂課金！消基會轟7成手遊未公布「轉蛋開箱機率」　熱門遊戲竟上榜

蘇貞昌拚治安！「鬥毆換警察局長」　葉毓蘭：嘴砲治國

要求外送飲料再幫收衣服　霸氣老闆嗆走奧客：我是你請的嗎？

停車場變保齡球道！雨夜失控連撞3車　小鴨驚險進溝卡空中

PK林奕華成「朱韓角力」　王欣儀：別讓外界操作「太陽之爭」

警察淪特種行業保全！　葉毓蘭嗆蘇貞昌：除嘴砲治國還剩什麼

《教師法》修法是「踐踏教師專業」　全教產批教育部毁損教師權益

中美競爭是正常現象！王毅：希望美方摒棄零和思維

國際熱門新聞

罹癌阿伯服大麻油2個月　腫瘤縮..

時空旅人神秘拍肩　他躲過死神召..

墓裡傳出尖叫聲！真相竟然是....

美眉看A片 竟然看到父母啪啪..

愛因斯坦的「失落手稿」找到了！

鄒族妹烤肉爆紅　她嘆台灣人太色

酒駕累犯者　加州直接送去洗大體

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

美龍捲風　6歲童爸爸手中被捲走

關狗籠太久四肢變形　14歲女童..

妹半身燙傷被丟包　5歲哥冒雨求..

人為的！平壤測得2.1級地震

陌生人拍肩 禿大叔躲過絕命死..

「我要殺了你」看卡通驚見Mom..

更多熱門

相關新聞

軍用車上路出車禍是日常！俄國駕駛用「這個」自保

俄羅斯的路上甚麼樣的車都有，有看起來開了超過50年的破爛小包車，有在地品牌拉達（Lada）的汽車，還有各式各樣的名車，但其中最讓人驚訝的應該就是，時常能在俄國街頭看到「戰車」的存在；而這些戰車更是造成意外的主因之一，近日一個影片當中，4輛汽車被夾擊在兩輛15噸重的BTR-80裝甲車中，狀況相當慘烈。

木板工人按一個鈕　慘變人肉紙板

金正恩將出訪俄羅斯！

印度砸30億美元租第3艘俄核潛艦

杏國胰臟癌新藥首位收案再添俄羅斯

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

絕美女醫師仙氣逼人　台大實習捕獲柯P

國中妹「核彈腹痛」醫：有頭！結局綠爆

白富美「零用錢460萬」　媽媽還送她一條街

女大生獻初夜　老闆跳樓自殺

罹癌阿伯服大麻油2個月　腫瘤縮小

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵

摩鐵內三度拉K！女痙攣暴斃像中邪

1元「福田水餃」回高雄4個月熄燈

高鐵男女56秒離奇鑽外套　乘客全驚呆

夫買大麻救癌妻　開庭淚懺惹哭法官

快訊／鄧紫棋跟公司鬧翻！宣布終止合作

爸癌末病逝！請假遭老闆羞辱：去會復活？

台南女大生跳9樓亡　他犯忌墜輪迴崩潰

護理師賺錢供讀書！他考上律師秒睡同業

10℃「冷風帶暴雨」狂灌　下一波降雨時間曝光

更多

最夯影音

更多

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面