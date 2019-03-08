想跟男人約會！年輕媽嫌小孩「是障礙」　用46萬台幣賣剛出生女嬰

▲巴諾肯跟小孩。（圖／翻攝自24.kg）

國際中心／綜合報導

俄羅斯一名23歲媽媽巴諾肯（Rasulzhan Kyzy Barnokhon）嫌小孩子「阻礙她跟男人約會」，竟然在網路上以15000美元（約46萬台幣）的價格，將出生只有一周的女兒賣出，而且還遠赴莫斯科「親自送貨」，行徑相當令人傻眼。

根據外媒報導，巴諾肯日前從俄國西南部城市烏法（Ufa），帶著自己僅出生一周的女兒遠赴莫斯科，與要買小孩的買家見面，並在簽署了買賣契約之後，得到約46萬台幣的錢。

不過這一切都是反對人口販運的非政府組織「Alternativa」所設下的陷阱。其實巴諾肯早就不是第一次賣孩子，一共有3名孩子的她，每個小孩的父親都是不同人；6個月前她就在網路上寫下要販賣小孩的訊息，當時反對人口販運活動非政府組織「Alternativa」成員尤里雅（Yulia）發現後，假裝成買家與她聯繫上。

尤里雅表示，巴諾肯在網路上認識了一名男子，並想要進一步出來約會，但是3個孩子成為了她跟男子約會的障礙，所以才會想要把小孩賣掉，而且她一點也對親生骨肉未來的命運不感興趣，更要買家在交易結束後要「彼此假裝不認識」。

不過巴諾肯在賣大女兒前被親戚問及此事後，突然改變主意不賣了，但卻在生下第3名小孩之後，又重新與尤里雅聯繫。報導中指出，俄國調查委員會女發言人伊萬諾娃表示，針對這名23歲媽媽販售未成年的刑事案件，若是被判有罪，嫌疑人將面臨長達5年的監禁。