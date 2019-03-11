史丹佛大學宿舍內自盡　23歲「世界自行車三冠王」凱特林身亡

▲ 凱特林曾獲得奧運銀牌，也是3屆世界自行車錦標賽的冠軍。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國23歲女子自行車好手凱利．凱特林（Kelly Catlin）6日晚間被室友發現在史丹佛大學宿舍內自盡身亡。凱特林曾在2016年奧運獲得銀牌，也是2016年至2018年3屆世界自行車錦標賽的冠軍。自殺原因尚未對外公布，而校方表示沒有他殺嫌疑。

凱特林的父親馬克．凱特林（Mark Catlin）證實女兒死於自殺。他表示，「我們沒有一分鐘不想到她，還有她可以擁有的燦爛人生。我們沒有一刻不希望用我們的生命換取她的生命。這種傷痛令人難以置信。」

▲▼ 凱特林才華洋溢。（圖／達志影像／美聯社）



美國自行車協會10日已證實這項消息。該協會的執行長馬蒂尼（Robert DeMartini）表示，「我們對凱利的逝世感到非常難過。我們都會非常想念她。 凱利不僅是一名運動員，也將永遠是美國自行車家族的一員。」

據Velo News報導，凱特林由於跑步受傷，17歲轉而接觸自行車運動，此後立即顯露天份。《衛報》指出，凱特林是史丹佛大學的研究生，攻讀計算和數學工程，先前也拿到數學和中文的學士學位。此外，才華洋溢的她也是一位小提琴家與藝術家。

▼ 凱特林得年23歲。（圖／達志影像／美聯社）

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