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穿袈裟滾床單狂念「大悲咒」！　她網戀3個月...見面驚見男友是「和尚」

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▲▼（圖／翻攝自微博／关爱老实人）

▲「和尚」在吸收日月精華。（圖／翻攝自微博／关爱老实人

國際中心／綜合報導

男朋友是「和尚」怎麼辦？一名大陸女網友於微博發文表示，在網路上認識一年子之後，兩人常常一起打遊戲，進而演變成男女朋友的關係，3個月後兩人終於在現實生活中見面，沒想到這人竟然是一名「和尚」，更稱自己練過「金鐘罩鐵布衫」所以不用戴套，最後死賴著不走，跟著女網友到公司上班，讓人看了咋舌。

微博「關愛老實人」先前PO出一篇女網友投稿，這名女網友表示在交友軟體上認識了一名男子，長相雖然只有4分，但是在聊天時很會撩妹，於是兩人就互加微信聯絡，之後每個晚上都一起打遊戲。

後來，男子向女網友表白，兩人就這樣變成男女朋友，但除了男子的名字叫做「破戒」很神奇之外，他的朋友圈發文全充滿了山水照，而一切終於在3個月後曝了光。男子先是提出了要見面的要求，但卻說自己沒錢，要女網友買機票、火車票跟訂住宿的房間。

到了約定當天，女網友懷著期待的心在酒店裡等著男子到來，但是門一開卻出現一名穿著袈裟「和尚」，連話還沒講就看到男子行了一個和尚禮並說著「貧僧破戒」；但是該做的事還事要做，女網友稱，男子連保險套都沒有帶，還說自己練過「金鐘罩鐵布衫」套子甚麼的不需要。

▼袈裟不離身，雙手隨時要合十。（圖／翻攝自微博／关爱老实人

▲▼（圖／翻攝自微博／关爱老实人）

而在翻雲覆雨的過當中，女網友還不斷聽到男子嘴裡唸著類似大悲咒的佛經，最誇張的是，事情辦完之後，男子怎麼請也請不走，還跟著女網友到公司，並站在女網友公司的陽台上曬太陽，說是在吸收「日月精華」，讓全部的人都傻眼，也讓女網友成為同事們笑柄。

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關鍵字：和尚,男友,袈裟,大悲咒,日月精華

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