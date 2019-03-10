「學霸階梯」每階都有公式　會了才能繼續爬　網：走得頭暈

▲學霸階梯使學生邊走邊學習。（圖／北京青年報，下同）



記者吳易達／綜合報導

大連東軟信息學院的「學霸」階梯近日在網路上瘋傳。對此，許多網友表示，「我就只能邁兩個台階」、「走得頭暈」、「掃地阿姨掃兩階就又回來了」，都覺得這「學霸」階梯走起來真是寸步難行，甚至走個兩步就不好意思，回頭走下階梯。

據《北京青年報》報導，大連東軟信息學院基礎教學學院副院長「陳昊」8日指出，網路瘋傳的這個樓梯是通向東軟信息學院A5教學樓的，且在上學期一開學的時候就貼在了這裡，因為公式樓梯在學生中反映不錯，學校還計劃著在2019新生進來之前，在宿舍、食堂的台階上也貼一些這樣的樓梯貼，讓學習不僅停留於課堂。

陳昊表示，一般這些地方都是貼上培訓班等等的廣告，後來反思，覺得不如把這些廣告替換成公式，來幫助學生們學習。

至於「考試中是不是可以假借上廁所出去記公式」，陳昊一點也不擔心，數學、物理這些學科運用很重要，雖然台階上貼滿了公式，考試的時候就算看見了，不會用還是一樣。

陳昊指出，在平時的考試中，「我們也會允許學生帶著一張僅寫有公式的紙張進考場，畢竟現實生活中，我們記不得公式的時候還是要去翻翻書，會用其實更重要。」

陳昊表示，這只是「我們提升教學的一部份，除了台階公式外，其實我們還利用課餘時間在直播平台上做直播，幫助學生們預習、複習功課」。

對此，網友也有不少正面評價，「這樣很好，看多了就會記住」、「學校很用心阿」、「有創意，這樣真的能增加記憶效果」；不過也有網友指出不同觀點，「踩空了怎麼辦」、「摔了學校負責嗎」、「連走路都不放過學生...」、「所以我每次去圖書館都不走那條路」、「考試中出去上廁所不是美滋滋」。