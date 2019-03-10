121天航行1.7萬海浬　陸深潛器首完成西南和中印度洋深潛

▲搭載著「深海勇士」號的「探索一號」在海南三亞港靠岸。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

大陸的「探索一號」科考船搭載「深海勇士」號載人潛水器，10日完成了大陸首次覆蓋西南印度洋和中印度洋的深潛科考，返回海南三亞。據了解，此行共完成了5個熱液區及2個異常區的深海水下實地勘察，獲得了大量高質量、高解析度的海底熱液活動視像資料。

《新華社》指出，這次的科考航次是由中國科學院深海科學與工程研究院牽頭組織，採集了豐富的熱液流體、硫化物、基岩以及熱液大生物樣品，取得了一批具有重要科學價值的深海熱液科考成果。

▲「深海勇士」號載人潛水器。（圖／翻攝自《新華社》）

這次的航次名為TS10，自2018年11月10日開始，於2019年3月10日結束，「深海勇士」號在高海況、海底地質環境復雜的西南印度洋和中印度洋熱液區，共下潛作業62次其中，2018年12月在西南印度洋單月下潛作業25次，刷新了中國大陸載人深潛史單月下潛作業次數的新紀錄。

▲搭載著「深海勇士」號的「探索一號」在海南三亞港靠岸。（圖／翻攝自《新華社》）

據了解，「深海勇士」號是中國大陸第2台深海載人潛水器，作業能力達到水下4500米，由中國船舶重工集團702所牽頭研製，於2017年10月3日完成海上試驗。「深海勇士」號這次在地質環境復雜、多變的熱液區海底，多次完成原位監測設備的水下布放與回收，成功實現了海底丟失潛標的追蹤；完成了一款大陸國產深海成像聲吶和二款萬米機械手的海底試驗，驗證了高精度的水下搜尋、搜救作業和深海水下試驗能力。