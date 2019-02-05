美政府責任署列「海軍7大問題」　F-35缺乏備用零件也上榜

▲美軍飛彈驅逐艦「馬侃號」（USS John S. McCain）曾發生撞商船的意外。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

美國政府責任署（GAO）近期指出，美國海軍不斷要求軍購更多軍艦和艦載機，但是他們連目前擁有的軍備都顧不好了，一旦購入新裝備，那問題豈非更大？「軍方雖然一直想重建備戰能力，但是面對無窮無盡的維修和人員配置問題，加上擴增艦隊25％的要求，很可能使當前的問題變本加厲，額外的麻煩也隨之增加。」

據《國家利益》報導，GAO在過去幾年中已經不斷強調海軍存在的七個癥結點，但這些問題卻仍未解決，好比訓練問題，軍方在2017年發生一連串撞船事件後，不禁讓人擔心官兵是否忘了基本的船舶操控技能，儘管海軍保證，在官兵部署前會確實作好訓練，但是要在短短幾年內完成兩棲作戰和高級別的集體訓練還是很困難。

再來是維修壓力，在2012至2018年間，只有30％的軍備維修如期完成，大多數攻擊潛艦都有維修延誤的問題，起因為公共船廠容納量不足以及工人短缺所造成的；接著為人員過勞問題，因為軍方低估操控軍艦所需的人手，導致人員不足並超時工作，經常有官兵反應，要完成所有必要的工作，同時得到充分的睡眠，實在是相當大的挑戰。

▼馬侃號飛彈驅逐艦歷經9個月的維修，重新加入第七艦隊行列。（圖／翻攝自USNI網站）

不切實際的編列預算也是問題之一，美國海軍想把軍艦數量擴增25％，還計畫要在2018至2048年間採購301艘新艦，以及延長舊驅逐艦和潛艦的服役期限；然而，國會稽核處或國會預算處（CBO）發現，海軍低估了新艦交付的成本及時間，好比他們預估2019會計年度列入要採購的新艦將耗資6310億美元（約新台幣19.4兆元），但實際要花費的金額為8010億美元（約新台幣24.6兆元），其間落差高達27％。

老舊飛機的問題不僅發生在海軍，海軍陸戰隊及空軍都有同樣的毛病，這些飛機因為缺乏備用零件加上技工太少，使得能夠使用的數量並不多；再來是飛行員不足的問題，儘管海軍自2006至2017年間，不斷設法填補人利空缺，但是海軍陸戰隊戰機駕駛短缺仍從6％增長到24％，GAO指出，或許實際上的短缺問題比報告列出的還嚴重。

最後一項則是F-35戰機缺乏備用零件的問題，在2017年時，海軍陸戰隊的F-35B戰機中僅15％被評為擁有執行任務的能力。GAO警告，軍方必須仔細衡量並下定決心，是否願意接受比原本計畫更不可靠，也不如想像中那麼好維修的戰機。

▼美軍F-35戰機。（圖／達志影像／美聯社）

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