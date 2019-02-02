殲20細節高度保密！這個增強機動性　連美六代戰機也要模仿

▲殲-20在2018珠海航展進行飛行展示。（圖／翻攝自People`s Liberation Army Defence臉書）

軍武中心／綜合報導

中共空軍殲-20戰機是目前唯一在役的第五代戰鬥機，相對於隱身五代戰鬥機F-22猛禽來說，殲-20是一款比較年輕的戰機。陸媒披露，之前殲-20戰機不被看好的一個重要原因，就是因為其機動性，原計劃裝備的渦扇-15發動機遲遲不能被安裝上去；但其實殲-20戰機還具有另個優點，就是採用了「鴨翼佈局」，據傳美方已準備在其六代戰機上模仿這種鴨翼佈局的技術。

▲2018年珠海航展閉幕式上，殲-20亮彈艙、殲-10B對衝表演特技飛行。（圖／CFP）

綜合陸媒報導，由於保密的原因，大陸官方披露的這款戰機訊息一直不是很多，處在高度保密之中。至今，沒有任何一架殲-20戰機做過靜態展示，即使是第一架首飛機型也遲遲沒有被送到中國軍事博物館中。

殲-20戰機於去年11月11日珠海航展最後一天，也是解放軍空軍成立69周年紀念日首次公開內部彈艙和武器配置。當殲-20戰機打開機腹下的內部彈艙時，能清楚地看到4枚遠程導彈，另外2枚近距格鬥導彈被安裝在側彈艙內。

由於官方日前披露的訊息不多，許多外國軍事迷得出的結論，就是殲-20戰機在隱身性能上幾乎和猛禽及閃電2戰機差不多，但從在空戰中作用來說，不是一款空優戰機。不過此一說法，隨著殲-20戰機在珠海航展上的亮相，加上更多訊息陸續揭露後，許多人逐漸改變了原有的認識。

▲殲-20。（圖／CFP）

一位美國軍事評論人士日前撰文稱，「在2018年這款戰機已經表現出來了非常強的侵略性，尤其是在機動性方面，如果這時候還將其看作是為了攻擊加油機以及預警機而生，就有些太過於片面了。」

報導提到，殲-20戰機還具有美國等其他國家五代機所不具備的一個優點，那就是其採用了「鴨翼佈局」。儘管這種鴨翼佈局可能會給戰機的隱身帶來挑戰，但是加上鴨翼之後在近距離上的超機動性，能夠讓殲-20戰機處於無敵狀態。據悉，美國已準備在其六代戰機上模仿這種鴨翼佈局的技術，從目前網路上流傳的圖片來看，簡直就像殲-20的翻版。

殲-20又名威龍，在 2017年7月30日慶祝解放軍建軍90周年閱兵典禮上，有3架殲-20首次以戰鬥姿態公開。大陸軍網在去年中秋節當天發佈了4架殲-20戰鬥機編隊飛行的照片，代表著殲-20具有作戰能力的重要指標，現今空戰很少能看到戰鬥機單打獨鬥，大多是編隊之間的對抗，因此戰鬥機以編隊出擊，相互協助，能夠增強作戰能力。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！