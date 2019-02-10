美明年5代機…可望超過600架！ 陸專家：亞太格局面臨挑戰

▲美軍F-35C。（圖／翻攝U.S. Navy粉絲專頁）

軍武中心／綜合報導

美國海軍發言人查瑪斯（Lauren Chatmas）近日透露，F-35C戰機下個月將可以投入戰鬥。大陸軍事專家杜文龍在接受《央視》採訪時表示，F-35C上航母將是一個里程碑式的動作，將使得美國繼續牢牢把控著絕對的海空優勢；到了2020年，美國五代機數量有望達到600架，這將給亞太安全格局帶來重大挑戰。

綜合外媒報導，美國海軍發言人查瑪斯日前在接受訪問時表示，美國海軍F-35C達到初始作戰能力的時間沒有延遲。報導提到，加州勒莫爾海軍航空基地第147攻擊戰鬥機中隊的F-35C，已於2018年12月在卡爾文森號航空母艦上，順利通過航母服役資格測試。

若按照計劃，第147攻擊戰鬥機中隊，將成為美國海軍第一支投入使用的F-35C中隊。一旦初始作戰能力準備就緒，第147攻擊戰鬥機隊將於2021年在卡爾文森號上首次部署。

▲杜文龍。（圖／CFP）

大陸軍事專家杜文龍認為，全球最先進的隱身艦載機F-35C與全球排水量最大的航空母艦將形成「強強組合」，能明顯拓展美國航母編隊的作戰能力；屆時，美國將成為全球首個擁有五代艦載機的航母編隊。他也稱，「這是一個里程碑式的動作，目前全球尚沒有一個國家擁有能與之匹敵的戰機，使得美國依然牢牢把控著絕對的海空優勢。」

另名軍事專接李莉也說，F-35C一旦部署亞太，該地區大國之間空中對抗的條件或將徹底改變，「F-35A、B、C的陸續服役且形成作戰能力，將逐漸打破這種平衡。」

▲F-35C戰機。（圖／翻攝自Lockheed Martin官網）

報導提到，洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）目前已交付各型F-35戰機共計300多架，並且還將以平均每月超過10架的速度繼續交付。到了2020年，三型F-35加上已有的187架F-22，美國五代機數量達到600架幾乎沒有懸念；屆時，現在這種大國空中對抗的戰略平衡可能被徹底打破，亞太地區整體的安全格局也將面臨重大的挑戰。

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