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美軍F-35B可在「出雲」上作業　日防衛相：可能從艦上參與空襲

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▲▼出雲級直升機護衛艦,出雲號。（圖／路透社）

▲日本海上自衛隊出雲號擁有全通式甲板，又被稱為是「準航母」。（圖／路透社）

記者王致凱／綜合報導

日本政府去年底通過防衛計畫大綱和中期防衛力整備計畫，決定將出雲號直升機護衛艦實際改裝為航母，但對於其運用方式始終存有爭議。防衛大臣岩屋毅8日在眾議院安全保障會議上明確表示，美軍戰機在出雲艦上作業，並不存在法律問題。

日本打算將出雲號「航母化」，使F-35B戰機能在艦上起降。根據共同社報導，岩屋毅在安保委員會會議上，針對共產黨議員宮本徹的問題答辯時表示，「對於滿足安全保障相關法的必要條件、符合國家利益在艦上降落的美國軍機，進行加油和維修是可能的。」

至於美軍戰機是否有可能從出雲艦上發動空襲？岩屋毅則稱「不排除」此一可能性。宮本徹批評，如此一來出雲號無疑成為和平憲法中規定不可擁有的「攻擊型航母」。日本在野黨可能對其主張違憲，並加強追究。

有關出雲號改裝後的運用方式，岩屋毅表示，「在能力上使美軍F-35B戰機起降成為可能。」岩屋毅說，一般來說，F-35B上艦加油與維護在法律上是有可能的，但自衛隊會主動進行何種支援，要根據事態、在國會參與下做決定。

宮本徹主張，自衛隊在南海舉行訓練的行為不妥；岩屋毅則反駁說，並非在南海就不能進行任何訓練。至於是否會實施美軍F-35B艦上起降訓練，岩屋毅強調說，「將進行綜合判斷，並不是說（F-35B）絕對不能上日本的護衛艦。」

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關鍵字：F-35B,出雲,國際軍武,日韓要聞

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