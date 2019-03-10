增購F16V戰機要裁撤幻象聯隊？　軍方高層一度激烈論戰

▲幻象2000戰機滑行及機堡外觀。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

黨政高層向媒體透露，我將向美國增購66架F-16V戰機，引起各界議論，隨後國防部緊急出來滅火。據媒體指出，國防部高層官員透露，在該政策推動前後，內部經過激烈攻防，最後國防部長嚴德發拍板，確定新增戰機聯隊的方向。

國防部日前證實，在2月27日向美方提交發價申請書LOR (Letter of Request)，且傳出就是要增購66架F-16Ｖ戰機，而美國開出天價4000億元，還有此舉有利總統大選、總統蔡英文出訪等傳言。

對此，國防部火速召開臨時記者會，強調由於裝備型式不同，價格有所差異，仍待美方回覆後，本部再行議價。有關媒體報導，本案係由「美方主動提議」、與「總統大選」、「有利總統訪美」有關，以及「美開天價4000億元」等內容均純屬臆測，完全與事實不符。

即便國防部不願證實，但採購F-16V的各種討論已經甚囂塵上，有媒體指出，有國防高層官員透露，在共軍從前年對台實施「遠海長航」繞行演訓時，前國防部長馮世寬就已經考量東部的防衛能量，向蔡英文提出，以「戰備急需」為由強化防空。

官員指出，當時就已經陸續調動愛國者、鷹式飛彈進駐東部外，也在宜花東積極部署天弓3型防空飛彈；另外，也把採購新機納入選項之中，而該些提議，在馮世寬提出後，也得到蔡英文的同意，在去年三月份接任的部長嚴德發拍板。

在增購F-16Ｖ戰機的討論過程中，據指出，參謀本部本來要求，如果空軍要採購新機，應該要裁撤幻象戰機聯隊為前提，如此才有足夠飛行員與其他相關能量，不過空軍反對，雙方有激烈的論戰，不過最後嚴德發拍板，敲定新增戰機聯隊的方向。

在論戰的過程當中，參謀本部提出裁撤幻象聯隊，或「1+1方案」，不過國防部副部長沈一鳴、空軍司令張哲平都是幻象戰機出身，才強力反對此案。

▲我國F-16V戰機在美國完成試飛。（圖／翻攝自洛克希德馬汀官網）