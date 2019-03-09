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國民小老婆高校畢業！「15cm激短裙」露白皙辣腿　男粉暴動：終於合法了

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▲日本大勢美少女模特兒伊藤桃桃（伊藤桃々）。（圖／翻攝自伊藤桃々Instagram）

▲日本大勢美少女模特兒伊藤桃桃（伊藤桃々）畢業了！（圖／翻攝自伊藤桃々Instagram，下同）

國際中心／綜合報導

日本網路社群上最近流傳一則消息，一名澀谷系女高中生辣妹開心拿著畢業證書拍照，甜美外貌搭配美麗的露齒笑，「15cm激短裙」也順而露出白皙美腿，讓許多男網友都藏不住喜悅大喊：「小桃子終於18歲了！合法了！」原來這名女高中生就是日本大勢美少女模特兒伊藤桃桃（伊藤桃々），光是抖音就有37萬人追蹤、Instagram上也有26萬人粉絲。

伊藤桃桃於2000年12月日本靜岡縣出生，常常在「egg」雜誌上拍攝一系列寫真照，她的甜美稚氣風格吸引許多男粉絲關注，但她還未滿18歲就已經走紅，每張作品都獲得很大的迴響。她1日剛從高中畢業，開心地在Instagram上分享畢業的喜悅：「高中生活結束了！我現在是一名社會人士了。」

「我正式進入模特拍攝和娛樂工作！」不再是高中生的伊藤桃桃面對自己進入另一個階段，也透露出孤單害怕的心情。以前在學校時，她努力在學業和工作上取得平衡，如今在東京也越來越忙碌，漸漸少去學校、報告也遲交，老師曾擔心她難以從高中畢業，好在堅強的她終於順利畢業，「我很期待未來，我現在有了新的感覺。」

▲日本大勢美少女模特兒伊藤桃桃（伊藤桃々）。（圖／翻攝自伊藤桃々Instagram）

▲日本大勢美少女模特兒伊藤桃桃（伊藤桃々）。（圖／翻攝自伊藤桃々Instagram）

▲日本大勢美少女模特兒伊藤桃桃（伊藤桃々）。（圖／翻攝自伊藤桃々Instagram）

▲日本大勢美少女模特兒伊藤桃桃（伊藤桃々）。（圖／翻攝自伊藤桃々Instagram）

▲日本大勢美少女模特兒伊藤桃桃（伊藤桃々）。（圖／翻攝自伊藤桃々Instagram）

▲日本大勢美少女模特兒伊藤桃桃（伊藤桃々）。（圖／翻攝自伊藤桃々Instagram）

▲日本大勢美少女模特兒伊藤桃桃（伊藤桃々）。（圖／翻攝自伊藤桃々Instagram）

▲日本大勢美少女模特兒伊藤桃桃（伊藤桃々）。（圖／翻攝自伊藤桃々Instagram）

▲日本大勢美少女模特兒伊藤桃桃（伊藤桃々）。（圖／翻攝自伊藤桃々Instagram）

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關鍵字：伊藤桃々,伊藤桃桃,正妹,高中生,畢業,日韓要聞

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