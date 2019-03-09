全台唯一媽祖水上遊湖遶境　180餘艘遊艇漁船石門水庫展開

▲全台唯一媽祖水上遊湖遶境於石門水庫舉行。（圖／北水局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為感念並祈求媽祖庇佑在水庫討生活的漁船、遊艇整年平安，北區水資源局及桃園市渡船遊艇公會，9日聯合舉辦媽祖遶境祈福活動。北水局副局長張庭華表示，這裡的媽祖遶境，是全台唯一水上遊湖遶境，依往例於農曆 2月3日舉行，儘管天候不佳，仍有水庫現有觀光遊艇、漁撈船及農務船近180餘艘參加，場面很熱鬧。

張庭華表示，石門水庫集水區從去年10月以來降雨量約只有歷年平均值六成左右，導致水庫水位逐漸下降，本月7日更降至227.9公尺，所幸從3月6日起受惠於華南雲雨區及鋒面帶來水氣，使得水庫水位得以止跌回升，大大紓解石門水庫供水壓力，利用一年一度的媽祖遊湖繞境表達感恩之情，實甚有意義。

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▲▼全台唯一媽祖水上遊湖遶境於石門水庫舉行。（圖／北水局提供）

石門水庫遊艇業者此項感念媽祖庇佑，於水庫舉行的遶境祈福活動，已有50年歷史，獨具台灣地方文化特色。而今年的媽祖水上遊湖遶境於石門水庫阿姆坪壩碼頭舉辦啟航儀式，由北水局副局長張庭華及渡船遊艇商業同業公會理事長范揚煥共同主持。

據指出，在石門水庫興建之前，阿姆坪當地的居民便有迎媽祖遶境的風俗，每年均與當地復興宮的開漳聖王聖誕一併舉行。水庫興建完成後，乘船遊湖的風氣興起，新興的遊艇業者便將原來於陸上舉行之媽祖遶境，創新為水域祈福的遊湖活動，除祈福消災，也祈求媽祖護祐地方經濟繁榮。