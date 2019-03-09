臨櫃存3萬元遭行員嗆「80歲老人嗎？」　網：現在上班這麼爽

▲高雄一名網友指出，日前到某銀行要臨櫃存款3萬元，卻遭行員拒絕處理，要求到ATM自行操作。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

地方中心／綜合報導

一名網友日前在臉書「爆怨公社」指出，他到大寮某銀行，按照程序抽號碼牌等待，沒想到輪到他時，卻遭行員拒絕處理，只因為他要辦理臨櫃存款3萬元，行員還酸他「又不是80歲老人」，網友氣憤表示，「現在上班這麼爽的？」

高雄一名網友表示，日前到大寮某銀行存款，心想臨櫃存款可以直接刷簿子，免去一些不必要的時間，加上當時銀行內沒有太多等候的人，該網友決定臨櫃存3萬元，並依照一般程序抽號碼牌、填完單，輪到他時，3號櫃檯的女銀行員竟拒絕處理，並說「用提款機」，還酸「又不是80歲老人，幹嘛來櫃台存款」，讓該名網友相當困惑。

網友指說，當時排在他後面僅有1名客人在等待，並沒有影響他人時間，也抽號碼牌填完單，卻被行員要求去使用ATM存款，氣憤表示，「現在上班這麼爽的嗎？不想弄就推掉」。

對此，引來許多網友批評，「自己都想被機器取代，包一包回家算了」、「投訴他應該就會乖乖上班了吧」；另外也有網友稱，自己也曾遇到同一位行員，每次都被要求用ATM存款，坦言就是擔心按錯鍵才會到臨櫃辦理，但碰上這位行員讓他對該銀行印象很差。