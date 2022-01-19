女子碼頭練跳繩竟「穿破甲板」　糗樣全拍下！急澄清：我才50公斤

▲泰國女子戶外練跳繩，跳到整個人消失。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者張寧倢／編譯

泰國一名身材勻稱的女子在碼頭上練跳繩，還架設鏡頭做影像紀錄，結果下一秒她雙腳落地時，直接踩破木板，整個人向下墜落，瞬間消失在「地洞」裡，而這一幕剛好都被拍了下來。事後女子澄清自己的體重只有50公斤，萬萬沒想到地板會被她踩破。

▲女子意外踩破碼頭木板，掉入河中。（圖／翻攝自TikTok／pumpuibencharatputthark0，下同）

根據《每日郵報》報導，泰國44歲女子普塔昆（Benjarat Puttakhun）17日在拉差汶里府的一個港口碼頭練習跳繩，原本該用來記錄成果的攝影鏡頭，卻意外拍到了驚險瞬間。報導稱，她開始跳了大約1分鐘後，某次雙腳落地的重壓下，地面木板就突然破裂，導致她從一個大約60公分寬的破洞，直接掉進河裡。

▲普塔昆事後說，自己只有50公斤，對於踏破木板感到非常震驚。

幸好，普塔昆第一時間緊急抓住了洞口邊緣，才得以從洞裡探出頭來，大喊救命，而鏡頭也拍到她的10多歲兒子急忙跑上前，對她伸出援手。事後普塔昆向媒體表示，自己的體重只有50公斤，所以當她感覺到地板破裂的時候，「我非常震驚，我不知道木板這麼薄。」普塔昆將這段影片完整上傳網路，希望能提醒其他人運動時必須注意環境安全，另外，她不介意賠償地板維修費，但她以後只會在堅固的地面上跳繩。

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