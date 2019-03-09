以色列全球市長會議北市應借鏡　柯P：前面參加的一堆當總統

▲柯文哲出席北市政府首長領航共識營。（圖／記者劉亮亨攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府9日上午舉行首長領航共識營，市長柯文哲也出席並發表致詞。柯文哲提到日前出訪以色列的心得，大讚以國政府有腦袋，像是全球市長會議一辦三十幾年，一開始就有計畫、在思考目的；他還說，前面有去參加的，後來當總統、當首相的一大堆，才發現以色列邀請是有計畫的，要求每國駐點代表找投資報酬率最高的去以色列參訪。

柯文哲說，局處首長出國考察經費我幾乎沒有刪過，「我想鼓勵大家出去看一看，畢竟台灣不是世界上最先進的國家，看一看別人有什麼好的東西我們是不是可以借鏡。」

柯文哲提到，很奇怪，以色列國小、國中去做評量在全世界排名不高，台灣反而高很多；他認為，因為台灣以前是代工產業，訓練的是熟練的工人，沒有在訓練老闆，「以色列是倒過來，一開始就是訓練老闆，所以他的邏輯思考不太一樣」。以色列家長不是問小朋友今天去學校學到什麼，是問小朋友在學校看到什麼問老師什麼，邏輯不一樣，「從小就開始培養思考能力的國家，台灣不可能永遠停在代工」，教育上不是把學生當礦物製造，把他當生物培養。

至於在以色列看到什麼？柯文哲說，以色列政府真得很有腦袋，他們辦全球市長會議，前面32屆有去參加的後來當總統、當首相一大堆，後來才發現以色列邀請是有計畫的，要求每國駐點代表找投資報酬率最高的去以色列參訪，「我回來就說，我們台北市每年辦智慧城市展，我們邀請很多全世界市長來，我邀請人家的時候有沒有戰略在裡面？所以差很多，辦全球市長會議辦三十幾年，一開始就有計畫、思考目的。」

柯文哲還說，以色列是高中畢業一定要當兵3年，他們從高中就開始培養，數學比較好、會寫程式的挑一批人，這些人當兵的時候直接當網軍，再挑好的去大學、去研究所，甚至網軍會開資安公司。而以色列國防部要買什麼會問那些資安公司，你們研發、創造，我買服務，政府有買的就帶他們去海外再賣給其他國家，「所以看看這國家從教育國防產業三合一，相當有效率的串起來。」

柯文哲還說，從國防、國家經濟發展甚至去智慧車公司參觀，以色列的無人車公司可以用152億美元賣給國外，這是很大的啟示，因為他不從頭做到尾，ICT產業從觀念出現到研發到量產，整個生產鏈不可能從頭做到尾，哪一段對國家效率最高的，他們做到一個程度就毫不猶豫賣掉，不會想做到電動車大量生產，他很清楚知道什麼可以做什麼不能做。

最後柯文哲還說，有任期的選舉制度加上沒有歷史觀的政治人物是台灣政治最大的問題，台灣幾乎沒有長期規劃，「都發局以前跟我講過，以台北市為範圍的都市計畫最後一版，1932年，之後台北市都沒有以全是為範圍的都市計畫，這聽起來很好笑，我們只有分區的通盤檢討，沒有台北市的。」

柯文哲舉例，荷蘭以自行車系統為傲，參訪時當地都發局長官講解第一句話他就知道問題在哪裡，「他說我們做了40年，所以阿姆斯特丹有1萬輛腳踏車的停車場，你想想看，我們當年的三橫三縱，搞了1、2年要把台北市的腳踏車道做起來，答案是不可能，阿姆斯特丹都要花40年了台北市要花幾年？」，所以我後來發現，整個市政如何能夠方向確定，大家都知道按部就班前進，這是台灣政治需要建立的。