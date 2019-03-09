雙子星是不是中資？柯文哲砲轟投審會：沒信用不敢做決定

▲柯文哲出席北市政府首長領航共識營。（圖／記者劉亮亨攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府9日上午舉行首長領航共識營，市長柯文哲致詞時表示，首長好壞最重要是敢不敢說「這我負責」，過去首長怕被懷疑而不敢在政治上負責，因為信用不好，「我認為台北市政府最大的資產，我們是信用最好的團隊，人家不會講說台北市政府有貪汙」；柯還酸了一下投審會不敢決定雙子星案是不是中資，因為沒有人敢負責。

柯文哲表示，首長好壞最重要是肯不肯負責任、敢不敢說這我負責，「為什麼你們過去在政治上都不敢負責？因為你們怕被懷疑，就信用不好」；柯接著說，今天媒體這麼多先放砲，「那個雙子星投審會都不敢決定啊，中資是就是、不是就不是，你就講。」

柯文哲說，理論上雙子星案3月4日就要簽約，現在整個大家沒有人敢決定這是不是中資，開始會陸委會、會外交部，「我要等到什麼時候？我每次都說這叫千百會，是就是不是就不是，為什麼會這樣？很簡單，沒有人敢負責。」

「所以老實講，正直誠信還是很重要。」柯文哲說，到現在為止，他認為台北市政府在各地方縣市裡最大的資產是什麼？是信用最好的團隊，人家不會講說台北市政府有貪汙，幾乎沒有，這是到現在為止我們最大的資產。

柯文哲說，看看2014年選舉時，晚上call in節目美河市、大巨蛋、三創、松菸、雙子星、新生高、花博案，天啊怎麼那麼多案？自己過去4年一個都沒有；柯也說，也不是都沒有，是沒有那麼大，「警察收收小紅包這有，中山一派出所就被逮到，這是這樣，大弊案幾乎沒有」；他強調，所有信用要靠努力去維護，所以這是很大的資產，到現在為止北市府在很多地方政府甚至各部會，最大資產。

柯文哲說著說著又回到雙子星案，強調雙子星案很難被攻擊、批評，現在反而是中央卡住，投審會不敢決定是不是中資，「對我來講有什麼困難？是就是不是就不是，查證幾天就決定」；他說，當一個政府沒有信用，他就不敢做決定，所以信用是很重要的資產，且需要每個人去維護。

另外，柯文哲還說，台北市政府的首長有一些特色，幾乎沒有政治人物，三分之二都是事務官升上來的，所以專業不會有問題。他表示，只要建立一個可以做對的事情的環境，秉持專業，但科學一直在進步，因此也不是最懂的，不懂就讀書、多問，多聽聽年輕人的意見。