想重現耶穌神蹟！牧師秀「水上行走」...慘遭3鱷魚吞噬

▲牧師想重現耶穌神蹟，卻不幸遭鱷魚吞噬。（示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

辛巴威一名牧師在傳道時，為了讓信徒相信聖經中的故事及耶穌神力，便帶信徒到俗稱「鱷魚河」的地方，示範耶穌行走於水面的神蹟，不料行走到30公尺後突然溺水，慘遭3隻鱷魚吞噬，最後只找回內衣褲和拖鞋。

據《每日郵報》報導，辛巴威牧師姆特特瓦（Jonathan Mthethwa）傳道時，對信徒表示要「用行動展現他的信仰」，於是帶著信徒到有「鱷魚河」之稱的白河，重現耶穌在水上行走的事蹟。當姆特特瓦涉水走了30公尺左右，打算重演《聖經》上耶穌水上行走的奇景，展現信仰的力量時，卻不慎進入水深的位置溺水了。

信徒見狀立刻想去救他，沒想到有3隻鱷魚突然朝著牧師衝過去，信徒發現後全都嚇跑，獨留姆特特瓦在水中掙扎，雖然信徒們試圖大聲嚇阻鱷魚，但這3隻鱷魚實在太凶猛，短短幾分鐘內便把人吃個精光，只剩涼鞋和內褲漂在水面上，雖然警消獲報後立刻趕往現場救援，可惜一切已來不及了。

在一旁目睹牧師成為鱷魚腹中餐的信徒全嚇壞，「我們完全不明這怎麼發生的，因為牧師為了展現神蹟齋戒禁食、整整祈禱了一個星期！結果鱷魚幾分鐘就把他吃光…」

▲鱷魚襲擊人類在辛巴威相當常見。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，事鱷魚襲擊人類的事件在辛巴威層出不窮，當局正在努力減少死亡人數。辛巴威警方呼籲民眾不要隨意游泳，也不要試圖渡過暴漲的溪流。