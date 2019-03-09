手指月亮會被割耳！嚇死寶寶的「9個傳說」　網驚：全中

▲很多人小時候都聽過不能用紅筆寫名字。（示意圖／CFP）★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！



生活中心／綜合報導

你還記得小時候聽老人家說過哪些傳說嗎？圖文部落客「小科科恰爾斯」日前在臉書粉絲專頁分享9個流傳已久的傳說，其中包括不少讓人嚇得要死卻仍深信不疑的傳說，網友看了紛紛表示，「全中！」

「到了我們這一代，沒想到還能聽到長輩對孫子講了類似的傳說，看來還要流傳好一陣子...你有中過哪幾個呢？」小科科恰爾斯日前在臉書粉絲專頁分享一張圖文，內容提到小時候聽過的9個傳說，包括「晚上不能晾衣服」、「手指月亮會被割耳朵」、「偷看人家洗澡會長針眼」、「晚上剪指甲父母會折壽」、「紅筆寫名字會短命」、「半夜照鏡子梳頭可以看見另一半」、「筷子拿太遠嫁得比較遠」、「吃雞爪會撕破書」以及「晚上吹口哨會招來阿飄」。

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▲小時候聽過的傳說。（圖／「小科科恰爾斯」授權使用，請勿隨意翻拍，以免侵權）

不少網友表示，「全中！」「全聽過！」網友也紛紛補充，「還有吃飯不能剩飯粒會娶麻子臉另一半、室內不能開傘。」「吃西瓜不吐籽肚子會長樹！！」「還有在客廳睡覺腳不能朝門口。」

對於這些聽起來很神奇的傳說，有網友發揮實驗精神，表示通通都試過，「午夜十二時對鏡子削蘋果，說會看見未來的先生⋯結果只有看到我自己。」不過，也有網友分享自身經驗，「不小心指到過（月亮）真的被割耳朵。」另外，有網友打趣地說，「我聽過的傳說是紅包交給媽媽長大後會還你。」小科科恰爾斯則笑回，「這是潛規則。」