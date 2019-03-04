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領26K女孩：媽媽留房子給我餓不死就好　洪雪珍嘆小確幸「貧充族」

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▲兩性,職場。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲職場示意圖。（圖／翻攝PAKUTASO）


【領29K又不會怎樣，我有房子住，餓不死就好？】

文／洪雪珍

勞動部2017年公布調查，指稱30歲以下的年輕人平均月領29K出頭，當然勞資雙方又是相互指責一片，可是就在眾聲喧嘩的同時，突然的，有一個清新的聲音出現，我聽到一位台北年輕女孩無所謂的說：

請繼續往下閱讀...

「領29K又不會怎樣，比我的26K還多，可是我有房子住，餓不死就好！」

小確幸，不過是「貧充族」

玲玲是一家小麵店的女兒，大學畢業3年，住家裡吃家裡，騎機車上班，在小公司當行政，從打掃、接電話、給老闆娘跑腿買東西，到文書作業等都要做，當時月領2萬6。

下班後，玲玲通常宅在家裡上網聊天或追劇，不到店裡幫忙，理由是上班累得跟狗似的，沒力氣再做事。到了周末假日，則和朋友分攤油錢，開車到處玩，露營烤肉，吃吃喝喝，逍遙自在，好像日子過得也挺充實的，殊不知這是日本人說的「貧充族」，表面充實，裡子卻是貧窮。

玲玲的媽媽剛好相反，靱性之強鄰里皆知，24年前先生外遇拋棄她之後，背著玲玲從搭著塑膠篷的麵攤子做起，到現在開了一家有5張桌子的小麵店。做媽媽的從不抱怨女兒不幫忙，而是憂心女兒無一技之長，萬一小公司倒閉，玲玲的未來可怎麼辦？

有一天我回家晚了，到麵店找吃的，而店裡沒有其他客人，無意中聽到這對母女一段談話：

「玲玲，妳那個工作就別做了，來跟我開麵店，賺的都是自己的，也不必擔心公司倒閉。」

「我才不要！開麵店，滿頭滿臉油啊汗的，也沒有時間交男友。嫁高富帥當少奶奶，才是我的人生夢想！」

▲高跟鞋,女生,OL,上班族。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲有錢示意圖。（圖／取自免費圖庫PEXELS）


工作，嫌髒嫌辛苦

玲玲的媽媽一聽，臉上綻開笑容，眼睛露出光芒，趕緊詢問是不是交男友了，但是真相不過是在線上交友平台聊天罷了，八字沒一撇！因此媽媽的擔心又轉頻道了…

「妳要小心，不要沒碰到高富帥，卻碰到網路騙子，騙財騙身，還糾纏一輩子甩不掉。」

「媽媽，我沒有妳那麼傻，碰到爛男人。」

話說至此，玲玲的媽媽頓時黯然，玲玲倒也機靈，知道踩到媽媽的痛處，話鋒一轉，談起另一個夢想：

「最近同學在問一起去澳洲打工度假，除了旅行、練英文之外，兩年存到80萬沒問題喔！」

「很好啊，可以學英文，回台灣之後換一個好工作，未來比較有保障。」

「可是我還在猶豫，又不缺錢，何必跑那麼遠給外國人洗馬桶，又髒又臭！」

▲旅遊,冒險,旅行。（圖／unsplash）

▲旅行示意圖。（圖／unsplash）


努力？是沒用的！

很明顯的，玲玲胸無大志，個性消極懶散，這是媽媽最擔心之處。緊接著便舉出別人家孩子為例，要玲玲學學他們，認真規畫人生，腳踏實地工作，於是從小會念書的表姊被抬出來了…問題是，玲玲不以為然，還充滿譏刺的反駁：

「表姊又怎樣？國立大學畢業，還不是做行政領3萬2，從小拚到大，多我6千元，還不能準時下班！現在想想不對，要辭職補習考公務員，還不知道考不考得上呢！沒考上的話，1年後又回到原點，沒有比我強啊！」

「最起碼，表姊工作認真努力，也會想要改變人生，也付出行動，可是妳每天睡大頭覺、掛在網上，還成天做白日夢！」

「我們這個時代就是這樣，努力與不努力，結果差不了多少，我幹嘛那麼笨，把人生一整個丟到工作裡，每天薪水多200元，這點錢能做什麼？什麼都不能做！」

兩人談到這裡，戰爭眼見一觸即發，哪裡知道媽媽卻仍執意要趁此機會改變女兒的思想觀念，說什麼1塊錢也是錢，積少成多，可以買個房子。這是很多父母親普遍的想法，經常聽到，問題是子女根本不埋單，因為--

「我幹嘛要買房子？反正妳以後會留房子給我，要不然妳能留給誰？」

▲▼買房子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲房子示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）


平均薪資拉高，我也會跟著漲？

玲玲的媽媽無言以對，頹然坐下來…是啊，以後的房子不就是留給她嗎？這一戰，看似媽媽這一方輸了，但是猶做困獸之鬥，掙扎了一下，媽媽提起新聞報導，30歲以下的年輕人平均薪水2萬9千多，政府都被罵翻了，玲玲還低於平均值，她擔心玲玲會與別人的差距愈來愈遠。可是，玲玲卻樂觀的說：

「平均薪資不斷往上拉，我的薪水以後還會更高！」

問題就在這裡！玲玲只看到平均薪資往上拉，卻沒注意到另一個數字：「中位數薪資」。

玲玲沒說錯，這幾年台灣平均薪資的確是年年調升，像2018年公布2017年平均薪資60萬元（含月薪、獎金與年終等），網路上仍然罵聲一片，很多人覺得自己和周圍親友根本領不到此數。

為了讓民眾有感，後來主計處也會公布中位數薪資，2017年47萬元，比較接近一般人的經驗認知，但是「中位數薪資」占「平均薪資」的比率卻降到史上最低點78.3%，長期走勢是一路探底，回不了頭，表示相對低薪的人增多。5年前「中位數薪資」比「平均薪資」少11萬元，5年後少13萬元，差距一直在拉大中。

▲▼錢包、沒錢、窮、月光族示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲月光族示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）


住家裡，最令人擔憂的一群

今天玲玲覺得自己與平均薪資僅差3千元，但是10年或20年後，不願努力也不思改變的結果，不是淪落到失業、或從正職變成時薪，就是薪水相對變低。

尤其像這種台北「原住民」的年輕人，吃家裡、住家裡，比起北漂族不時可以享受小確幸，容易失去危機意識，變成懶散不進取的一群，最後降低就業競爭力，在日本稱為「逐底階層」，像溜滑梯一樣一直溜到底，再也起不來。

我不是要唱衰台灣，而是呼龥大家認清數字背後的含意，政府要執政下去，一定會端出好看的數字，比如偏好年薪，不提月薪，或是偏好平均薪資，不提中位數薪資，為的是要給大家戴上玫瑰色眼鏡，讓年輕人看未來一片樂觀，以為明天會更好！其實不然，「中位數薪資」變少，才是要提高警覺的地方。

未來只有高薪者有樂觀的權利，而低薪者必須充滿危機意識，付出加倍努力，才有可能翻轉命運，否則只會相對的愈來愈窮，逐漸往下探底，成為逐底階層。

▲▼洪雪珍。（圖／翻攝自洪雪珍粉絲專頁）
洪雪珍
知名專欄作家
fb粉絲團：https://goo.gl/0slQx5
Line@：https://line.me/R/ti/p/%40bfj9781d
學歷：政大新聞系、台大商學所
歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編
專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等
著作：《你的強大，就是你的自由》《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》

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關鍵字：洪雪珍,職場,上班族,貧充族,小確幸

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