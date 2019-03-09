克服8G飛行壓力　女航醫同乘IDF協助飛官身心健康

▲空軍三聯隊航醫張簡芝穎中尉（後座）同乘IDF戰機。

軍聞社／記者卓以立臺中電

「飛行員守護領空，航醫守護飛行員。」空軍第三戰術戰鬥機聯隊航空醫官張簡芝穎中尉語氣堅定表示，「這是身為一名航醫的使命」。

張簡芝穎中尉在擔任航醫一年六個月期間，除同乘過AT-3教練機外，更多次同乘IDF戰機，進行各項飛行戰鬥科目的體驗，以了解飛行員所面臨飛行環境的壓力，協助及掌握飛官們的生、心理健康狀況，是飛行員捍衛領空安全的幕後功臣，而她，也是我國少數同乘過IDF戰機的女性航醫。

張簡芝穎在完成國防醫學院的七年教育後，至航空生理訓練中心進行航空醫學訓練，在學科方面，接受空間迷向、高空缺氧、大G環境等航空生理學及不同專科的學習；術科則要通過海上救生訓、迷向機、離心機抗G動作等訓練。最後，則接受感覺飛行的科目訓練，實際同乘T-34教練機來應證所學，通過考驗後，張簡芝穎掛上飛鷹徽章，踏入航空醫學領域，並選擇至空軍官校飛行部隊擔任航醫。

▼空軍三聯隊航醫張簡芝穎中尉（1602後座）同乘IDF戰機。

張簡芝穎首次同乘，是在空軍官校擔任航醫時，搭乘AT-3教練機，由於是第一次飛行，對於飛行教官每一個轉彎或是滾轉的動作，身體均會感到明顯的不適應，因此，她深刻體會到，剛踏進飛行線的學官們，可能面臨的飛行壓力。

在去年，張簡芝穎至空軍三聯隊擔任航醫，IDF戰機無論是訓練的空域、科目，以及飛行時所承受的G力，在同乘中，讓她更能了解，飛行員執行任務過程的生理變化，包含高空、低溫、低壓、缺氧、空間迷向、動暈症、高G力環境等，除了對航空生理的驗證，更對飛行教官們長期處在超越人體極限下捍衛領空充滿敬意。

張簡芝穎在同乘IDF戰機的經歷中，印象最深刻的是戰機執行攻防訓練的瞬間，高G力轉彎所導致心跳速上升及胸廓沉重壓迫感，有時飛行帶到7個G，甚至8個G時，瞬間是吸不到空氣，面罩會壓著臉部，身體也會感到沉重，此時她必須做抗G動作，以克服當下的壓力。

張簡芝穎藉由同乘戰機的過程，加深對航空醫學的認識，她期許自己，在航空醫學領域中持續精進與研究，為飛行員健康與飛安把關，使飛行更加安全，確維空軍戰力。