模擬北市最高震度7級　民安5號驗證防災整備能量

軍聞社／記者莊家宏臺北7日電

為驗證整體災害防救機制，臺北市7日辦理「108年全民防衛動員暨災害防救（民安5號）演習」，動員政府、軍警、消防及民間救災能量，藉由協同演練，強化各單位防災應變能力。

此次演習參考106年國家災害防救科技中心（NCDR）模擬山腳斷層南段發生錯動，發生規模6.6強震，大臺北地區搖晃劇烈，臺北市震度最高達7級，傳出嚴重災情，南港車站過站列車因強震剎車不及撞擊站內，導致站體結構倒塌，以及強震後建築物倒塌及發生火災、實驗室有毒化學物品洩漏，造成重大人命傷亡等各種情境。

演習過程區分兵棋推演及實兵演練兩階段，兵棋推演上午在臺北市災害防救應變中心進行，下午則轉往南港車站周邊實施實兵演練，希望透過各類演習過程，發現問題、解決問題，精進各種災害應變能力。

在實兵演練中，特別模擬南港車站遭遇突發事故，動員市府、軍、警、消、志、義工等團體等投入，展現自助、互助、公助的應變精神，更啟動國際支援機制，包含日本東京、澳州及馬來西亞國際搜救隊到場支援，其中，國軍單位包括陸軍第六軍團所屬三支部、五三工兵群、三三化兵群、憲兵二0二指揮部及臺北市後備指揮部等單位均投入演練，展現軍民合作、共同守護家園的決心。