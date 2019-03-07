「SpaceX做那麼多火箭台灣教的」　黃創夏：我們在大鵬灣試射10次

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政治中心／綜合報導

美國太空探索技術公司SpaceX本月2日成功發射可載人龍飛船2號（Dragon2、又稱Crew Dragon），引起國際關注。資深媒體人黃創夏4日在政論節目中爆料，SpaceX的執行長馬斯克（Elon Musk）之所以能做出火箭，是因為跟台灣有過數次的密切的交流，「做那麼多火箭是台灣教的。」

黃創夏在《三立電視台》的政論節目「鄭知道了」中出示一張模型照片指稱，福衛五號升空的時候，馬斯克特別在獵鷹九號（Falcon 9，節目中說成獵龍九號）的頂部寫上台灣，甚至漆上國旗，「發射一次要6000萬美元，成本價，台灣跟他簽約2300萬元，然後他一直在等其他國家一起發射衛星，不然會虧本，後來還是專屬VIP把我們（福衛五號）給送上去。」

▼▲黃創夏在節目中爆料，馬斯克曾來台學習探空火箭的技術。（圖／翻攝自YouTube／鄭知道了）

至於為何馬斯克要賠本幫台灣發射衛星，黃創夏聲稱，那是因為一開始要做火箭時，美國NASA是看不起他的，而台灣至少已經在大鵬灣試射過10次，9次成功1次失敗，「他的電動車工廠最早是想設在台灣，那時候他聽說我們的太空中心與中山科學研究院有在做探空火箭的研究，於是跟台灣做了數次密切的交流，能做那麼多火箭都是台灣教的。」

節目播出後大陸《環球網》便以「台名嘴：伊隆馬斯克能做那麼多火箭是台灣教的」為題，內容還引用網友在臉書的留言暗諷，「台灣要是有這個技術，幹麻還要美國幫忙發射福衛五號？」甚至挖出《中央社》在福衛五號升空前一天的報導，「內容提到，台灣的太空發展面臨諸多因素制約，主要是科研技術水準不高，以及衛星發射完全受制於人。」

▼承載福衛五號的火箭。（圖／國研院提供）

▼福衛五號拍到的東海環礁照片。（圖／太空中心提供）

▼福衛五號小檔案。（圖／ETtoday記者整理）