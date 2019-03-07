　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「SpaceX做那麼多火箭台灣教的」　黃創夏：我們在大鵬灣試射10次

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

政治中心／綜合報導

美國太空探索技術公司SpaceX本月2日成功發射可載人龍飛船2號（Dragon2、又稱Crew Dragon），引起國際關注。資深媒體人黃創夏4日在政論節目中爆料，SpaceX的執行長馬斯克（Elon Musk）之所以能做出火箭，是因為跟台灣有過數次的密切的交流，「做那麼多火箭是台灣教的。」

黃創夏在《三立電視台》的政論節目「鄭知道了」中出示一張模型照片指稱，福衛五號升空的時候，馬斯克特別在獵鷹九號（Falcon 9，節目中說成獵龍九號）的頂部寫上台灣，甚至漆上國旗，「發射一次要6000萬美元，成本價，台灣跟他簽約2300萬元，然後他一直在等其他國家一起發射衛星，不然會虧本，後來還是專屬VIP把我們（福衛五號）給送上去。」

名嘴稱，馬斯克SpaceX火箭技術來自台灣傾囊相授。（圖／翻攝自YouTube／鄭知道了）

▼▲黃創夏在節目中爆料，馬斯克曾來台學習探空火箭的技術。（圖／翻攝自YouTube／鄭知道了）

名嘴稱，馬斯克SpaceX火箭技術來自台灣傾囊相授。（圖／翻攝自YouTube／鄭知道了）

至於為何馬斯克要賠本幫台灣發射衛星，黃創夏聲稱，那是因為一開始要做火箭時，美國NASA是看不起他的，而台灣至少已經在大鵬灣試射過10次，9次成功1次失敗，「他的電動車工廠最早是想設在台灣，那時候他聽說我們的太空中心與中山科學研究院有在做探空火箭的研究，於是跟台灣做了數次密切的交流，能做那麼多火箭都是台灣教的。」

節目播出後大陸《環球網》便以「台名嘴：伊隆馬斯克能做那麼多火箭是台灣教的」為題，內容還引用網友在臉書的留言暗諷，「台灣要是有這個技術，幹麻還要美國幫忙發射福衛五號？」甚至挖出《中央社》在福衛五號升空前一天的報導，「內容提到，台灣的太空發展面臨諸多因素制約，主要是科研技術水準不高，以及衛星發射完全受制於人。」

▼承載福衛五號的火箭。（圖／國研院提供）

▲▼乘載福衛五號的火箭照片。（圖／國研院提供）

▼福衛五號拍到的東海環礁照片。（圖／太空中心提供）

▲太空中心提供福衛五號衛星拍到東海環礁的照片，相當美麗。（圖／太空中心提供）

▼福衛五號小檔案。（圖／ETtoday記者整理）

▲▼福衛五號小檔案。（圖／記者整理）

ET快訊
最暖早餐店！小聲說「A餐」換免費餐點…老闆願望逼哭網友
台中賓士男無照酒駕！載女友3秒撞飛兄妹　老母心痛「擦淚搥胸」
波音727噴射客機一住20年！森林驚見「超狂爺爺」巨無霸豪宅

關鍵字：SpaceX,火箭,福衛五號,獵鷹九號,軍武,台灣軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

爆韓國瑜天天醉！王浩宇「181字開戰」網友：他把人民的託付當屁

高雄包子比賽正式起跑　韓國瑜宣傳：參加的包子沒有我

糾正核四政策「時機太巧」　監委：政治操作！

韓國瑜又請假！他踢爆高雄選出「一直玩市長」　行程懶人包曝光

「貨出去、錢進來」　郭國文：要讓鳳梨從產地直賣日本

兒虐事件社工屢吃閉門羹　蔣萬安點出社工困境

王浩宇認「韓國瑜比吳音寧好」　徐巧芯：還是好好監督桃園市政

王金平宣布參選2020總統　詹惟中：「天時不優」一定很燒錢

「SpaceX做那麼多火箭台灣教的」　黃創夏：我們在大鵬灣試射10次

柯P輸韓朱！2020總統大選最新民調　韓國瑜若參戰「無人能敵」

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

台灣2阿嬤打破疊杯世界紀錄　92歲嬤杯面磨損遭判失格...

窗簾忘了拉！丫頭裸體「對面大樓全看光」　 吳宗憲：隔壁房價暴漲

明星們4大尷尬場面曝光！　網友看不下去....快要窒息

《炮仔聲》家雯救星出現！ 「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

愷樂玩遊戲太緊張「喊出演員李ＯＯ」　 毛弟傻眼：那是她前男友！

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

王金平宣布參選2020總統　詹惟中：「天時不優」一定很燒錢

「SpaceX做那麼多火箭台灣教的」　黃創夏：我們在大鵬灣試射10次

柯P輸韓朱！2020總統大選最新民調　韓國瑜若參戰「無人能敵」

國民黨總統初選太陽之爭　王金平7日宣布參選2020

爆韓國瑜天天醉！王浩宇「181字開戰」網友：他把人民的託付當屁

我已向美提案增購66架F-16V！傳耗資3900億　空軍：總價待議定

韓國瑜又請假！他踢爆高雄選出「一直玩市長」　行程懶人包曝光

台向美購買66架F-16V　空軍證實：已循正式管道提出需求

高雄包子比賽正式起跑　韓國瑜宣傳：參加的包子沒有我

「貨出去、錢進來」　郭國文：要讓鳳梨從產地直賣日本

瘋電影／當幸福提早來　那個你沒準備生出來的兒子來了

她患「陰道痙攣症」從未發生性行為！　卻產下一名嬰兒

爸被黑道綁架「媽親自帶錢贖回」　瑞莎揭家世..23歲賺到3000萬

E奶波神收到監獄剪字恐嚇信　打開「滿滿都是愛」

聯發科招募千人研發團隊　保障碩士百萬年薪起跳　

脂肪肝惡化好恐怖？！專家列五大「維持乾淨血液」聖品

《以團之名》有台灣囝仔！李政衛街頭藝人11年：很常被人看不起

打房司令4000萬購屋揭兩大警訊　章定煊：偏重投資價值劣質新屋充斥

影／玉山下起3月雪！雪花紛飛「白茫茫一片」　凌晨積雪1公分

男團成員籌備專輯超過1年半　媽媽森77：生孩子早生出來了

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

政治熱門新聞

韓國瑜又請假！他酸高雄選一直玩..

王浩宇再嗆韓國瑜：他把人民的託..

黃創夏：SpaceX做火箭是台..

他爆韓國瑜中午就醉　北農前董反..

國防部加強軍備　向美購買F-1..

高嘉瑜挺郭國文　臉書先問：宵夜..

告三立敗訴　陳佩琪要柯文哲「以..

2020總統大選最新民調　柯P..

辦公室被打爆了　王浩宇PO文拜..

蔡清祥認定　虐童致死沒殺人故意

我向美提案增購66架F-16V..

王金平參選2020　詹惟中：天..

高雄包子比賽正式起跑

酒駕鞭刑「多死一人多一鞭」 法..

更多熱門

相關新聞

國防部證實採購F-16V　全民平均再背1.65萬元壓力

國防部空軍司令部6日證實為了強化空防戰力，已循正式管道向美國提出F-16V戰機的採購需求，實際金額待美方回覆後議價。日前總統蔡英文接受CNN專訪時提到會隨時戒備、防衛中國可能的入侵，而行政院長蘇貞昌也屢屢宣示「給我一支掃帚我都跟他拚」，不挑釁也不懼戰的決心，如今實際展開行動強化國防，若以外傳總價約3900億台幣估計，台灣平均每人將背負1.65萬「保家衛國」的壓力。

保羅送10助攻以上火箭勝率達九成

菲國拒捲入南海爭端　求檢討美菲聯防

暴龍總教練看好火箭直闖總冠軍

豪哥低迷　哈登後撤三分賞暴龍2連敗

讀者迴響

發燒話題

錦戶亮 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 陶嫚曼 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 勝利染毒 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 王令麟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩潰

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢竟懷上

波音727住20年！森林驚見巨無霸豪宅

女友需求大每周榨乾　他遭蹂躪想分手

小鬼緊牽Debbie認了：有愛的感覺

四大血型性格特徵大揭露

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

斯亞穿泳裝熱舞「蹦出半球」　助理不敢看

郭宗坤心臟衰竭「心室冒出血塊」：不敢告訴柯以柔

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥胸

「水加春藥」放冰箱！前妻一喝性情大變

初戀臉萌妹2張泳池照網嚇壞

「我兒對不起你」老父向邵庭道歉

皺手洗車10hrs！70歲爸苦養3遲緩兒

網購尖頭鞋　她傻眼：被鞋比中指

更多

最夯影音

更多

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

台灣2阿嬤打破疊杯世界紀錄　92歲嬤杯面磨損遭判失格...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面