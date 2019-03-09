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電源線也防！　日經：美商要求台廠產線撤出大陸

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▲▼ 2019年3月5日，一名保安人員在人民大會堂值勤。（圖／路透）

▲日經新聞報導，光寶科、廣達等台廠的美國客戶要求他們將電源零件生產線移出大陸，因為擔心大陸駭客竊取資料。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國科技企業為了預防機密資料外洩至大陸，日經新聞報導，美方已要求光寶科技、廣達等台廠把伺服器電源線和插頭的生產移出大陸，以免被北京駭入竊取敏感資料。消息指出，光寶科技正在台灣建設新廠，而廣達電腦則把產線拉回台灣或移往其他國家。

光寶科技目前主要客戶包括Dell EMC、惠普（HP）和IBM等，提供可用在智慧型手機、伺服器等電子產品的電源零件及供電系統，並出貨給廣達、英業達等公司進行伺服器最後組裝。但據了解，美方擔憂來自北京的網路滲透，目前光寶科技正在台灣設新廠，主要用來生產伺服器電源零件。

此外，廣達電腦一名主管透露，公司已把相關零件的生產拉回台灣或轉至其他地方，主要因素為資安、關稅、地緣政治風險，這3大考量點是促使公司、客戶轉移產線的關鍵。

事實上，彭博商業週刊去年就曾報導，中方涉嫌在美企的資料中心供應鏈植入微小晶片。光寶科技內部人士提到，美國客戶開始擔憂，儘管這則消息的可信度有待確認，但仍希望可以進一步提升安全措施，「許多台灣科技廠把產線撤出大陸是避免關稅問題，但我們的新廠主要是為了化解美國客戶的安全疑慮。」

台灣資策會資安所副主任田謹維向日經透露，駭客利用電源供應系統或電源線取得伺服器數據，這在技術上是確實可行的，且難度不高，美方有這些疑慮是合理的。而趨勢科技資深研究員Philippe Lin則指出，一旦伺服器遭到滲透，被植入電源供應系統的晶片啟動，電源線就能當作傳輸數據的隱密管道。

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關鍵字：網路滲透,伺服器,電源,光寶科技,廣達,台廠,產線,北美要聞

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