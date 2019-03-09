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揍老闆、炸學校、老師變彭于晏　做「白日夢」最大！

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▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年。（圖／記者李毓康攝）

▲ 中大獎是NO.1白日夢。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

21世紀的今天，學生黨依舊上課好無聊、考試不會做、女神追不到...；上班族腰酸背痛、被老闆臭罵、天天喊辭職隔天繼續加班、和客戶喇賽等等。生活那麼苦，不如做白日夢，美麗的幻想讓我們可以「離開地球表面」，給腦袋瓜放個假！

>>>快按參加，獲得野餐日第一手資訊

請繼續往下閱讀...

上班族到學生群，誰沒有幻想「奧步老闆變倒茶小弟」、「文言文跟芭樂歌一樣好記」、「隨便中個10億吧」。也有人會想「撿到一隻會說話的貓」、「貓變成美女來找我報恩」、「幻想可以像巧虎一樣坐在雲上」。

以下搜集了網友的「白日夢分享」。

▲▼皮卡丘,可愛。（圖／翻攝自網路）

學生黨：學業「通通變不見」

「眼裡的微積分變成1+1=？」

「文言文跟芭樂歌詞一樣好記」

「3000公尺跑步宣佈取消」

「考英文讓我ABC附身吧」

「老師長得像彭于晏，不然彭于晏直接來教也可以」

▲彭于晏回應換位風波。（圖／翻攝自「彭于晏工作室」微博）

▲彭于是很多人的「老公」。（圖／翻攝自「彭于晏工作室」微博）

青澀的甜甜幻想

「會偷偷想自己未來的男朋友長什麼樣子」

「學生時代誰沒想過當大哥的女人」

「女神是我女友，而我是宅男一枚」

「被最帥的學長『壁咚』」

▲▼情侶,兩性,男女,壁咚,調情,約會,摸下巴,正妹（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲許多人幻想甜甜的戀愛。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

在校園裡「走路帶風」

「想被漂亮女同學圍著問數學題」

「打籃球的時候旁邊有『一卡車美少女拉拉隊』，而且只幫自己加油」

「『一打噴嚏』就有5678個男生來送衛生紙」

終極幻想「炸學校」

厭學重度患者想要把學校給炸了，這點還真的有人做到了。大陸安徽理工大學教學樓實施爆破作業，負責這次工程的正是13年前，畢業於彈藥工程與爆炸技術專業的學生。網友們笑稱，兒時「夢想」完成了，這名畢業生是真正做到了用專業所學為學校建設盡力，回「爆」母校。

▼安徽理工大學的教學樓「砰」一聲炸倒了。（圖／翻攝自微博）

▲▼炸學校。（圖／翻攝自微博）

上班族：懷念青春

「回到高中的課堂 跟喜歡的人一起笑著上課」

「很懷念學生時代上課都有朋友可以互動」

老闆是「頭號箭靶」

「老闆有一天變倒茶小弟」

「中樂透，然後拿錢砸老闆」

「每天都在想幹掉老闆」

▲打架，上班族打架。（圖／視覺中國CFP）

▲誰沒有再心中打過老闆。（圖／視覺中國CFP）

小確幸白日夢

「如果辦公椅子能自己動就好了」

「想狂喝珍珠奶茶不會胖」

「上班的時候如果有人幫我洗腳就好了」

簡單粗暴幻想王

「被貴婦包養少奮鬥三十年」

「有時會幻想中50/500/5000萬的話要怎麼用，還要有不同的」

「霸道總裁愛上我」

「幻想自己可以隱身去揍講髒話叫囂的8+9，半夜有夠吵」

▲勞工,上班族,下班,工作。（圖／視覺中國）

▲上班最開心的時候就是做白日夢。（圖／視覺中國）

有句歌詞曾唱道「做一個白日夢 去旅遊 忘掉煩憂 從地球跟著我 游到月球」，充滿詩意。但也有人做白日夢這個行為表示，是懶惰大於動力而已。不過總的來說，套句網友的話，「不過人生因夢想而偉大啊嘻嘻」，適當的白日夢也算。

假日不知道要去哪裡放空耍廢嗎？那就一起來參加3月30日ETtoday好朋友野餐日，一起拋開煩惱，在悠閒的午後，發懶做夢吧！

>>>快按參加，獲得野餐日第一手資訊

▲▼聊是非用圖,搞笑,驚訝,上班族,電腦。（圖／視覺中國CFP提供）

2019好朋友野餐日資訊

3月30日在台北大直美堤河濱公園舉行，最狂的聲林派對，首場台北見面會聲林之王七強選手全員到齊，熱力開唱。最可愛的萌寵市集，美容、健診、寵物商品食品通通有，帶你的毛小孩一起來野餐，還有最有質感的手作市集，現場各式手作攤位，3月30日不見不散。 

ET快訊
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關鍵字：白日夢,2019好朋友野餐日

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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