野餐好物推薦／營多麵全球最多人選購NO.1

圖、文／營多食品提供





▲ 營多麵珍饌系列。（圖／營多食品提供）

「萬島之國」的印度尼西亞許多特色美食都有它獨特的醬料和調味。本著得天獨厚的香料大國優勢，全球最多消費者選購No.1！（資料來源：研究市場Kantar所公布2018年全球品牌印記Brand Footprint）。

狂賣170億包的營多麵全新推出了更優質的「營多麵珍饌系列」－ 主要採用從澳洲進口的優質麵粉，讓麵條保留最天然的麥子香氣在唇齒間回味，尤其再配上印度尼西亞獨特的天然辣椒研磨成粉，入口瞬間有股甘味，緊接著舌蕊會有一陣漸辣的口感，具有更多階段層次的味覺變化。



▲ ▼營多麵珍饌系列。（圖／營多食品提供）

營多麵新上市更優質的珍饌系列一口氣推出了兩款新產品「印尼極品炒麵」和「蒜香極品炒麵」，經由名厨巧手再進化，將經典印尼炒麵融入珍貴大茴香和清爽檸檬草於辛香甜醬油包裏，研發出精緻風味中完美比例的「印尼極品炒麵」；進一步提升超過20%以上家家戶戶認可營養價值的大蒜於調味中製成「蒜香極品炒麵」。2019好朋友野餐日現場有營多麵攤位，邀請您一起來做白日夢吃美食。更多樣創意食譜請參考營多麵官網。

# 營多麵珍饌系列全新上市►兩種口味(印尼極品/蒜香極品)

# 珍貴大茴香和清爽檸檬草～全新珍饌級美味

# 天然小麥製成麵體，香料／辣椒都是天然的

# 獨立醬包隨意添加，加１／２辣椒粉台灣人最愛

# 快煮３分鐘，”煮”的比”泡”的麵條更Ｑ彈

# 全聯、家樂福、頂好、寶雅各大通路及百貨超市就能搶購！

【2019好朋友野餐日】

⌾ 時間：3月30日

⌾ 地點：台北大直美堤河濱公園

- 最狂的聲林派對，首場台北見面會聲林之王七強選手全員到齊，熱力開唱

- 最可愛的萌寵市集，寵物商品食品通通有，帶你的毛小孩一起來野餐

- 最有質感的手作市集，現場各式手作攤位

