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集結100個國內外獨立品牌攤位！線上搶先逛野餐日市集

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲2019好朋友野餐日（圖／那個市集、嘎啦嘎啦市集提供）

▲超過100攤獨立品牌特色攤位（圖／那個市集、嘎啦嘎啦市集提供）

App小組／活動報導

今年春天最瞎趴、最好玩的「好朋友野餐日」即將在3／30（日）大直美堤河濱公園登場啦！這次還有三大主題市集，集結近100位國內外設計師、創作者，超過100攤獨立品牌特色攤位，快約好朋友一起來野餐逛市集，做一場白日夢吧！

>>>快按參加，獲得野餐日第一手資訊

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▲2019好朋友野餐日（圖／那個市集、嘎啦嘎啦市集提供）

▲菜鳥貝果手揉成型低溫發酵八小時。（圖／那個市集、嘎啦嘎啦市集提供）

今年「好朋友野餐日」三大主題市集－日光嚴選市集、品牌夢幻市集及萌寵好物市集，ETtoday新聞雲首次與「那個市集」、「嘎啦嘎啦市集」合作，邀請來自國內外設計師、創作者及插畫家，超過100個特色創意市集攤位。（野餐日詳細資訊請看這

從製香、調香到容器都一手包辦的電影系列香水的「DAMP」、關於愛的器皿，提供客製化插畫的陶器「偶們」、超人氣毛小孩的編織品「Mokaの手作毛織物」、利用植栽、花藝 、飾品三者融和的「參樓研製所」，現場有人氣打卡輕食「114 x Bonjour ma chérie」不用到實體店排隊就能吃到，喜歡與眾不同手作的朋友千萬別錯過。

另外，「品牌夢幻市集」專屬優惠好物讓你吃喝玩樂一次購足，「萌寵好物市集」有各式各樣毛孩用品好買好逛外，現場還有萌寵健診、寵物美容。

▲2019好朋友野餐日（圖／那個市集、嘎啦嘎啦市集提供）

▲活動當日出示《ETtoday新聞雲》App獨享市集攤位9折優惠。（圖／那個市集、嘎啦嘎啦市集提供）

「好朋友野餐日」不僅有活動表演和市集攤位，現場還有闖關活動，當日只要下載《ETtoday新聞雲》App即可享日光嚴選市集商品9折優惠，不僅如此，更有超過40個市集攤位祭出好朋友野餐日專屬限量福袋及小物，喜歡織品陶藝設計、插畫創作、花藝的雲友們，千萬別錯過！

▲2019好朋友野餐日（圖／那個市集、嘎啦嘎啦市集提供）

▲好朋友野餐日專屬小物（圖／那個市集、嘎啦嘎啦市集提供）

>>>快按參加，獲得野餐日第一手資訊

3月30日ETtoday好朋友野餐日，大直美堤河濱公園等你唷！有美美的拍照打卡區、最療癒的手作市集，以及可愛的萌寵市集，還有聽不完的好音樂。3月30日等你一起來野餐，讓自己好好放鬆，暫時遠離現實享受這場白日夢派對。

ET快訊
心跳飆破170！12歲女童搏死神「只能等換心」媽淚崩：萬一等

關鍵字：2019好朋友野餐日,ETtoday好朋友野餐日

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