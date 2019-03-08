做白日夢狂出神！精選3間放空系「老宅咖啡」假日衝一波

▲你愛做白日夢嗎？快用一杯咖啡的時光找個地方坐坐吧！（圖／ETtoday新聞雲資料照）



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有沒有見過一些人，常常在座位發呆，心思開始飄向未知的宇宙，或者聊天時總會咕噥著天行空的幻想，行徑偏好說走就走，兩年壯遊一次的生活實踐家。沒錯！每天花5分鐘做白日夢，大口深呼吸讓腦海轉著輕鬆愉悅的事，偶爾發發懶、敢於夢想，渺小的起心動念也可變成了不起的大事，選間舒適的咖啡廳，待上一整天勇敢做夢吧！《ETtoday新聞雲》整理3家老宅咖啡，用一杯咖啡的時光，啟程進入內心世界的夢想航線。





▲嘉義AMON 咖啡所。（圖／咖啡所）

1.AMON 咖啡所

位於嘉義的日式老屋咖啡，常常處於客滿狀態，室內有迷人的木香，適合在假日時來看書、雜誌，踏在舒適的木地板，空間佈置就是渾然天成的復古懷舊，一個人享受窗外的暖暖微風，品嚐這裡特定的中式甜點綠豆糕，白日夢的短暫悠閒就從這裡開始吧！

▲沿用舊建築佈置的咖啡漫步。（圖／咖啡漫步）



2.咖啡漫步

眷村感的原木老洋房「come home咖啡漫步」沿用舊建築佈置，低調小小的門排不起眼，若不注意很可能擦身而過，Tiffany的大門敞開，前院種植幾株簡單的綠色花草，因位於嘉義市，整棟屋子散發一股步調清幽的氣質，老闆是香港人、豆子自己烘，現沖的咖啡和真材實料的蛋糕是必點招牌，每天糕點都不一樣！一、二樓的室內陳設處處是巧思，從木製桌椅、燈飾與花材擺設，可看到老闆的用心，室內光影折射的線條很美，除了做做夢、記得多拍幾張照囉！

▲樓梯好陡每個空間都有復古的懷舊的陳設。（圖／樓梯好陡）



3.樓梯好陡

正如字面所說，「樓梯好陡走路請小心！」這間隱身在台北市大同區二樓的咖啡館，平常不限時、提供wifi插座，許多熟門熟路的上班族、文青最愛聚集在這兒，闖入老宅氣息濃厚的秘密基地，陳設桌椅櫥櫃可見40、50、60年代的蹤影，尋覓到喜歡的角落，待上整天，享受歲月靜好的美好時光，店內的菜單是用毛筆手寫，紅紙張貼在牆壁還真有點熱鬧春節的氣氛。

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