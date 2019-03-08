影／「卡管」一年上任首談感想　管中閔回顧2018：不堪回首

▲歷經「卡管」風波後，管中閔今在台大首度進行校內公開演講，以「走過慘綠歲月」為題，分享成長歷程。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學校長管中閔今（8日）在台大進行演講，談自己的學思歷程，最後成為經濟學者之路。時間從1971年開始談到2017年，談完2017年他教書歷程後，他說，講到2017年就好，不講2018年了，「因為2018年不堪回首」。

請繼續往下閱讀...

管中閔今在台大博雅教學館進行通識教育論壇「我的學思歷程」系列演講。這是管中閔歷經「卡管」風波後，首度在校內公開演講，以「走過慘綠歲月」為題，分享成長歷程。整整60分鐘的時間都沒有談論到2018年的「管案」事件，一直到會後的QA時間，一名碩士一年級學生問到，還是希望了解管校長對於2018年的心情以及看法。管中閔先說，其實剛剛就說了，真的是不堪回首。

▲管中閔演講後離開，支持者要求簽名。（圖／記者林敬旻攝）

管中閔停頓了一下再說，自己去年的心情真的是非常辛苦，許多莫名的攻擊及抹黑排山倒海而來，這也讓他想到日前駐大阪辦事處處長蘇啟誠自殺事件，可以想像他當時的壓力，「但是覺得他的壓力不到我的幾分之一」，蘇啟誠應是沒有辦法找到出口，才會發生這樣的事情。

管中閔也說，當時真的發生很多事情，身心靈都非常受傷，剛好左眼視網膜剝離，醫生規定不能使用手機，剛好眼睛無法使用，所以隔絕了很多訊息，「我之所以可以存活，是因為眼睛開刀阻絕了很多訊息」。

「當初壓力真的很大，這樣的指控也重創身心」，管中閔認真表示，希望未來不要再有類似的事情，不要再用政治的手法來處理事情，希望自己是最後一個，學術應該保持該有的純潔。

ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995