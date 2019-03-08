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上任首談「走過慘綠歲月」 管中閔純情戀愛寫1000封情書追到老婆

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▲▼台大校長管中閔「我的學思歷程」系列演講。（圖／記者林敬旻攝）

▲管中閔今在台大博雅教學館進行通識教育論壇「我的學思歷程」系列演講。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學校長管中閔今（8日）在台大博雅教學館進行通識教育論壇「我的學思歷程」系列演講。這是管中閔歷經「卡管」風波、1月8日上任後，首度在校內公開演講，談自己成長的年輕學生時期、學思歷程、出國進修，最後才成為經濟學者，並走上從政之路。

管中閔以「走過慘綠歲月」為題，分享成長歷程，在一開始時他開玩笑說，慘綠少年表示風度翩翩、年輕男子，但是現在想的慘綠卻是臉色發青，「雖然以前我真的是風度翩翩，但是現在是慘淡頹廢了」。他也表示，這場演講原訂在1月8日，但當時還不知道會順利就任校長，就隨便挑了這個日子，殊不知竟變成校長上任的日子。引來台下教授、學生一陣歡笑。

請繼續往下閱讀...

管中閔透露，自己年輕時喜歡現代文學、近代史、搖滾樂以及跳舞，甚至年輕時還愛打麻將，更把麻將做為大學目標「major麻將」。他也說，初戀女友是武陵高中學生，上大學後女友全家移民，他每周寫7封信給女友，最終修成正果，順利成為管太太。管中閔笑說，當年的1000封書信成為「把柄」在太太手上，但事後看覺得「年輕的時候真不要臉，什麼都寫在紙上」。

▲▼台大校長管仲閔演講，學生台下偷挺校長。（圖／記者林敬旻攝）

▲管中閔演講，學生台下穿「挺管用的」衣服。（圖／記者林敬旻攝）

管中閔認為，當完兵後出國唸書是他的人生轉折，一出國後是先到UC DAVIS念書，但是念到第一個學期結束後，完全聽不懂教授在說什麼，開始思考未來，終於在最後重返大學教授，進入正軌，同時志向也愈趨明確。

從學生時期一路講到回台教書，他表示，只要有課他一定會出席，因此回到台灣不管是教書，甚至是到國發會期間都非常忙碌，因此當有監委指控他去大陸兼課，「我實在沒有這樣的本領」，也因為這樣的指控，還特別把自己出入境資料調出來看，才看到自己到大陸講課才僅僅四天而已。

另外，他也提到，在教授學生時往往都要求學生不可以「抄襲論文」，因此在去年自己也被指控「抄襲論文」覺得非常錯愕，怎麼可能平時這樣要求學生，而自己卻有犯到這樣的錯誤。他表示，不想要在今天做這樣的澄清，但是他要大家思考，他有沒有可能去抄一個碩士生的論文，「大家可以自己去判斷」。

台大校長遴選爭議長達1年的時間，前教育部長葉俊榮在去年聖誕夜宣布，「勉予同意」管中閔為台大校長校長，同時也在今年1月8日就任。管中閔今晚演講7時開始，6時就有許多學者入席，校方也出動多名校安中心人員維持現場秩序。

管中閔小檔案：

現職
台灣大學校長
財務金融學系講座教授
經濟學系合聘教授

學歷
美國加州大學聖地牙哥分校經濟學博士
美國加州大學戴維斯分校經濟學碩士
中國文化學院經濟學系畢業

經歷
台灣大學財務金融學系特聘教授
中央研究院經濟研究所所長
中央研究院經濟研究所特聘研究員
國家科學委員會社會科學研究中心主任
台灣大學經濟學系教授
美國伊利諾大學厄巴納-香檳分校經濟系助理教授、副教授
 

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