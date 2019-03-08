GO好康！桃捷忠誠會員感恩回饋得獎出爐　還有2台Gogoro

▲桃捷副總經理許清順（中）再抽出幸運得主。（圖／桃捷提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃捷2019年「忠誠會員感恩回饋」第二波得獎名單出爐，8日由桃捷公司副總經理許清順在律師辛佩羿見證下，再抽出1名得主獨得1台Gogoro時尚電動機車，以及25名泰航曼谷7日來回機票7000元優惠券的幸運得主。

桃捷公司指出，距離3月31日活動結束還有機會，歡迎上班、上課通勤的朋友們，新購或續辦桃捷120、369、135定期票，不僅最低可享5折票價優惠，更可以把Gogoro騎回家、或是坐飛機到曼谷玩一趟！

▲▼桃捷副總經理許清順再抽出運得主。（圖／桃捷提供）

桃園機場捷運串聯北北桃，不只機場聯外，更是通勤捷運、休閒捷運，為減輕通勤族荷包，提升民眾的搭乘意願，桃捷公司不斷推出多種票價優惠方案，包括120、369、135定期票優惠方案，只要購買定期票，就成為桃捷「尊貴的忠誠會員」，並定期推出「忠誠會員感恩回饋」活動，讓桃捷忠誠會員人數直逼2萬大關，忠誠會員成長率高達47%。

GO！GO！GO！把握抽獎機會，還有2台Gogoro以及50張機票優惠券在尋找它的主人。現在新購或續購桃捷定期票，享有兩次抽獎機會，桃捷公司將於3月22日、4月3日各抽出1名Gogoro以及25名機票得主。