女信徒宮廟問事　宮主「給藥排毒」後…她就死了

▲桃園市大園區某宮廟邱姓女宮主提供賴姓女子苦藤粉排毒，未料卻造成賴女死亡，地檢署依過失致死與違反醫師法提起公訴。（記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市賴姓女子去年到大園區某宮廟問事，邱姓女宮主發現賴女臉上出現大片紅疹，建議服用苦藤粉可以排毒，賴女服用半個月後卻出現高燒昏迷症狀，送醫治療一個月後卻不治，家屬質疑邱女賣的苦藤粉是造成死亡主因，桃園地檢署今天依過失致死與違反醫師法等罪嫌提起公訴。

25歲賴姓女子去年6月去大園區某家宮廟問事，邱姓女宮主發現賴女臉部大片紅疹，賴女說曾接受醫美後留下紅疹，邱女研判賴女體內可能有毒素，以1瓶1000元價格賣給賴女苦藤粉，建議她需每天服用才能有效排毒。

未料，賴女服用半個月後出現高燒不退症狀，家人送醫後因肝指數過高引發肝性腦病變，轉送林口長庚醫院急救，病況加劇後進入加護病房，8月9日因肝性腦病變與缺氧性腦病變導致多重器官衰竭不治，家屬質疑邱女提供的苦藤粉是主因，向警方提告。

檢警調查，邱女坦承有給賴女苦藤粉排毒用藥，辯稱自己也有服用，其用途可清火解熱，所以才建議給賴女服用排毒，但經法醫鑑定，賴女死因與服用苦藤粉有關，桃園地檢署今天依過失致死罪和違反醫師法等罪嫌將邱女提起公訴。

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