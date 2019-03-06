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囧...男子赴約3P性愛毒趴！女友關鍵時刻電話查勤 讓他無法脫褲

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▲▼警方意外查獲性愛毒趴。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲警方意外查獲性愛毒趴，夫妻檔吸毒被逮。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

冏…新北市樹林區一名男子於本月5日深夜，透過臉書跟一對夫妻約在旅館吸毒並3P，但其「約趴」的訊息被女友發現，她火大致電查勤，男子亢奮的性慾瞬間被澆滅，只好先把褲子穿回去，跑到旅館外頭，邊淋雨邊想著能說甚麼謊。警方見狀上前關心，沒想到意外查獲這起性愛毒趴。

警方表示，20多歲的阿霖（化名）雖有穩定交往的女友，但時不時想「嘗鮮」體驗不同的刺激，跟一對夫妻在臉書抬槓，而該對夫妻私訊留言說，「要不要3P」阿霖想多聊「活動細節」，還特別回說「見面再談」。

然而阿霖未將電腦帳號登出，其女友在無意間發現對話內容，氣個半死，當天深夜就打電話給男子，追問行蹤，「你到底在哪裡！在幹嘛！」男子吸毒後準備跟夫妻檔大戰，看到手機訊息都傻了，先隨便掰了一個謊說，「我在跟朋友聊天」。

女友當然不會相信，持續追問，讓阿霖快掰不下去，眼看夫妻等了有點久，已經有些不悅，他乾脆把褲子穿上，暫時離開房間，到外頭辯解，並想著該怎麼圓謊。正在查案的警方發現阿霖淋著雨，還一臉憂鬱，因此上前關心，「先生怎麼了？」只見阿霖眼眶含淚，不願多說。

員警持續關心，「那不然你是住在哪一房？我們陪你回去，你不要在外頭淋雨」阿霖難過地點頭，一行人走回房間，開門時，濃濃的K味飄出，讓原本只想關懷民眾的員警，意外查獲這起性愛毒趴，將3人逮捕。

據了解，樹林派出所透過「安居通報網」得到情資，知道某間旅館可能有毒品趴，因此派員前往查看，先發現3P性愛毒趴，接著又在另一間房逮到5人（4男1女）毒品趴，查獲多包毒品咖啡包與梅錠。承辦員警幾乎徹夜未眠，給予民眾安定的住宿環境。

▼警方查扣毒品咖啡包。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼警方查扣毒品咖啡包。（圖／記者陳雕文翻攝）

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關鍵字：樹林,旅館,毒品,性愛趴,毒趴

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