中國10年經濟奇蹟　「隱形冠軍」之父西蒙：某些製造業成世界級

▲「隱形冠軍」之父西蒙。（圖／中新網）

大陸中心／綜合報導

「隱形冠軍」（Hidden champions，指全球市占率第一或第二，年產值在700億新台幣的企業）之父西蒙（Hermann Simon）提出看法，作為世界工廠，中國歷經低成本、低價格、低質量的生產過程，逐漸轉向中等成本、中等價格、有質量的生產者，「在某些行業已成為世界級的製造商，鐵路就是一個很好的例子。」

西蒙在接受中新網專訪時談到，10年前，沒有人會想到中國能在如此短的時間內達到現在的水平。他表示，「中國的技術進步已經遠遠超出預期，中國的進步堪比德國的的經濟奇跡。」

他說，總體來看，中國產品的質量還沒達到德國產品的水準，不能因為巨大的進步而自滿，「品牌塑造仍是中國企業的短板，雖然國內擁有許多企業，但『隱形冠軍』並不多見。且高技術領域方面，美國依然保持領導者地位。」

他提及，「隱形冠軍」企業注重長遠利益、野心勃勃且注重品牌形象、與顧客互動良好，回客率高，「多數中國企業，都以低成本、低價格參來與國際競爭。很多中小企業幾乎不直接接觸客戶，一些領域的企業家很少與西方同仁溝通，企業尚未建立起自己的全球化網絡。」

他提到，當前中國對德投資迅速增長，部分人譴責中方投資者用不當行為收購德國公司，「大多數情況都不是如此，中方投資者的確存在行為不檢的案例，但比例微小。」

▼「隱形冠軍」之父西蒙。（圖／中新網）

他說明，中德經貿合作近年來越發密切，中國已連續兩年位居德國最大貿易夥伴，德國則是中國在歐洲第一大貿易夥伴。但在逆全球化、保護主義升溫背景下，有德國商界人士認為他們在兩國經貿合作中吃了虧。

他提及，隨著中等收入群體日益壯大，中國市場對德國公司的吸引力和重要性也在上升，儘管德國商界某些人士十分擔憂，認為德國應擺脫對中國的過度依賴，「我認為，在德國高度依賴中國市場的同時，中國也相當倚重德國的投資和製造能力。相互依賴並不是壞事，而是全球化的一大優勢。」

他聲明，德國是理想的合作夥伴，但必須找到有效的合作方式與途徑，「例如合作應對貿易保護主義，德、中雙方可以成為推動自由貿易的榜樣，通過創造自由貿易的流動機會來發揮巨大的影響力。」