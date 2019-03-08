陸2月貿易順差41億　較去年同期衰退87.2％

財政部今（8）日公布海關進出口，因為適逢春節工作天數較少，以及提前吃或效應，2月的出口金額只有203.9億美元，較去年同期減少8.8％。不過，財政部原本預估，2月份最多是衰退3.5%，但是今日所公布的數字，顯然比財政部所預估的數字還要來得不理想。