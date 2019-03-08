陸2月貿易順差41億　較去年同期衰退87.2％

▲美金。（圖／免費圖庫Pixabay）
大陸中心／綜合報導
大陸海關總署8日公布2月貿易數據，以美元計，貿易進出口總值人2663.6億美元（約新台幣8.2兆元），較去年同期下降13.8％。出口額下降20.7％；進口額下降5.2％，貿易順差41.2億美元（約新台幣1550億元），比去年同期大幅降低87.2％。
海關總署澄清，由於遇上春節，許多國營、私企都停止貿易，若扣除春節因素，2月份進出口、進口與出口分別增長，3.9％、6.5％與1.5％。
依數據顯示，大陸1、2月進出口總值為6627.2億美元，較去年同期下降3.9％。其中，出口3532.1億美元，下降4.6％；進口3095.1億美元，下降3.1％；貿易順差437億美元，降低13.6％。
海關總署表示，前2個月，一般貿易在歐盟、東盟和日本等主要市場呈現增長狀態，其中對東盟貿易順差91.6億美元，較去年同期成長1倍；對「一帶一路」沿線國家進口增速高於整體，合計進出口1907億美元，增長2.4％，占外貿總值28.2％。
海關總署說明，機電產品出口占6成，鋼材出口大幅成長12.9％；因應工業需求，原油、天然氣與鐵礦砂等商品進口增加；大豆、汽車、機電產品等商品則各有漲跌。