全球獨家！威秀影城推出《小飛象》限定商品　飲料提袋萌炸



▲小飛象迷會瘋掉！威秀影城推出小飛象限定商品，不收藏就太可惜啦！（圖／威秀影城提供，以下皆同，請勿任意使用）



生活中心／綜合報導

小飛象粉絲注意了！配合月底即將上映的《小飛象》真人版電影，威秀影城推出一系列的小飛象全球獨家商品，包括小飛象玩偶、爆米花提袋，甚至還有超實用又環保的飲料提袋，小飛象療癒的模樣讓人看了少女心大噴發，而且只有台灣才有，國外可是買不到的喔！



▲馬戲團禮物盒外觀，一看到少女心就爆發。



威秀影城本次推出的商品以馬戲團為主題，爆米花提袋是以立體的帳篷圓頂蓋子與小飛象玩偶為設計，毛茸茸的質感，讓人一秒融化；而杯套除了紅白相間的馬戲團元素，還有精緻的電繡圖案，因應環保的趨勢，讓粉絲可以隨身攜帶使用。

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▲飲料提袋實用又環保。



另外，18公分高的小飛象絨毛玩偶也是獨家訂製款式，而馬戲團帳篷造型的禮物盒更是吸睛，特別的設計讓爆米花提袋的小飛象可以鑽出來，走在路上或是帶去野餐絕對是眾人焦點，讓人好羨慕啦！



▲小飛象玩偶無辜的模樣讓人看了就想抱緊處理。





▲小飛象爆米花提袋造型超吸睛。



特別的是，威秀影城還與片商推出了極限量的「全系列收藏預售套票」，讓粉絲們除了一次可以擁有2張電影票、爆米花桶、飲料提袋之外，還有獨家的「造型預售套票」、「小飛象玩偶」、「馬戲團禮物盒」；套票的造型還原了馬戲團門票設計，粉絲們兌換時像是進入馬戲團撕票的感覺。



▲套票的造型還原了馬戲團門票的設計。



小飛象限量商品將於3月22日（五），全台威秀影城上市，搭配餐飲品項方可加購；購買中份爆米花，即可以＄599（iShow儲值金＄509）加購爆米花提袋、購買中杯飲料，即可以$239（iShow儲值金＄203）加購飲料提袋。

第一波：極限量【小飛象全系列收藏預售套票】03／15開賣

套票內容：2張2D《小飛象》電影票＋1個爆米提袋＋1個飲料提袋＋1個中份爆米花＋2杯中杯飲料，

限定禮物：獨家「造型電影套票」+「小飛象玩偶（18cm）」＋「馬戲團禮物盒」

＊售價依各點票價不同，套票詳細內容，請見威秀影城官網

＊此套票僅影城現場販售，03／15開放場次畫位，03／22開放領取商品

第二波：【小飛象限量商品】03／22開賣

爆米花提袋：中份爆米花加購＋＄599／iShow儲值金＋＄509

飲料提袋：中杯飲品加購＋＄239／iShow儲值金＋＄203

電影票加購禮：凡加購2張【小飛象】電影票（不限版本），贈「獨家電影票夾＆小飛象玩偶乙隻（18cm）」