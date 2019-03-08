　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全球獨家！威秀影城推出《小飛象》限定商品　飲料提袋萌炸

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲威秀推出小飛象限定獨家商品。（圖／威秀行銷提供）
▲小飛象迷會瘋掉！威秀影城推出小飛象限定商品，不收藏就太可惜啦！（圖／威秀影城提供，以下皆同，請勿任意使用）

生活中心／綜合報導

小飛象粉絲注意了！配合月底即將上映的《小飛象》真人版電影，威秀影城推出一系列的小飛象全球獨家商品，包括小飛象玩偶、爆米花提袋，甚至還有超實用又環保的飲料提袋，小飛象療癒的模樣讓人看了少女心大噴發，而且只有台灣才有，國外可是買不到的喔！

▲威秀推出小飛象限定獨家商品。（圖／威秀行銷提供）
▲馬戲團禮物盒外觀，一看到少女心就爆發。

威秀影城本次推出的商品以馬戲團為主題，爆米花提袋是以立體的帳篷圓頂蓋子與小飛象玩偶為設計，毛茸茸的質感，讓人一秒融化；而杯套除了紅白相間的馬戲團元素，還有精緻的電繡圖案，因應環保的趨勢，讓粉絲可以隨身攜帶使用。

請繼續往下閱讀...

▲威秀推出小飛象限定獨家商品。（圖／威秀行銷提供）
▲飲料提袋實用又環保。

另外，18公分高的小飛象絨毛玩偶也是獨家訂製款式，而馬戲團帳篷造型的禮物盒更是吸睛，特別的設計讓爆米花提袋的小飛象可以鑽出來，走在路上或是帶去野餐絕對是眾人焦點，讓人好羨慕啦！

▲威秀推出小飛象限定獨家商品。（圖／威秀行銷提供）
▲小飛象玩偶無辜的模樣讓人看了就想抱緊處理。

▲威秀推出小飛象限定獨家商品。（圖／威秀行銷提供）
▲小飛象爆米花提袋造型超吸睛。

特別的是，威秀影城還與片商推出了極限量的「全系列收藏預售套票」，讓粉絲們除了一次可以擁有2張電影票、爆米花桶、飲料提袋之外，還有獨家的「造型預售套票」、「小飛象玩偶」、「馬戲團禮物盒」；套票的造型還原了馬戲團門票設計，粉絲們兌換時像是進入馬戲團撕票的感覺。

▲威秀推出小飛象限定獨家商品。（圖／威秀行銷提供）
▲套票的造型還原了馬戲團門票的設計。

小飛象限量商品將於3月22日（五），全台威秀影城上市，搭配餐飲品項方可加購；購買中份爆米花，即可以＄599（iShow儲值金＄509）加購爆米花提袋、購買中杯飲料，即可以$239（iShow儲值金＄203）加購飲料提袋。

第一波：極限量【小飛象全系列收藏預售套票】03／15開賣

套票內容：2張2D《小飛象》電影票＋1個爆米提袋＋1個飲料提袋＋1個中份爆米花＋2杯中杯飲料，

限定禮物：獨家「造型電影套票」+「小飛象玩偶（18cm）」＋「馬戲團禮物盒」

＊售價依各點票價不同，套票詳細內容，請見威秀影城官網

＊此套票僅影城現場販售，03／15開放場次畫位，03／22開放領取商品

第二波：【小飛象限量商品】03／22開賣

爆米花提袋：中份爆米花加購＋＄599／iShow儲值金＋＄509

飲料提袋：中杯飲品加購＋＄239／iShow儲值金＋＄203

電影票加購禮：凡加購2張【小飛象】電影票（不限版本），贈「獨家電影票夾＆小飛象玩偶乙隻（18cm）」

ET快訊
楊晨熙度假「掉出超兇雪球」！對比「果凍姐姐」網驚：變好多
360度窺探「南迴公路S型秘境」！5大亮點曝光　最快今年通車
19歲愛子遭違停害死！慈父不求償只要司機行善…一擲「聖杯」應

關鍵字：威秀影城,小飛象,飲料提袋

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

濰坊山水書畫抱古城　四季看景景色新

崩壞「神級男友」1年後近照曝光！喝喜酒「帥穿白襯衫」超陽光　網洗版想看

婦女節林佳龍狂放閃！最感謝「我家女司機婉如」　甜蜜告白閃瞎記者

世新邀司法院廳長與導演共談《判決》　王梅英：從電影中看見自己

赴日創23億訂單比拚韓國瑜？農委會：一直在努力只是沒每天上電視

年花240K「喝茶」戰績豐碩！他嫌浪費太傻　網反推爆：比交女友聰明

360度窺探「南迴公路S型秘境」！5大亮點曝　最快今年底通車

全球獨家！威秀影城推出《小飛象》限定商品　飲料提袋萌炸

驚人！南迴公路竟然藏一隻「巨蛇」　蜿蜒6.3公里

一起幫助小愉兒　遇見台北街頭最有溫度的設計

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！

人工受孕、試管嬰兒都失敗...　夫妻求子5年成功產子全紀錄

為了30元...召20人到校外起衝突 國中屁孩深夜談判大亂鬥4送醫

任容萱見185cm帥男模開車一舉動　被電到害羞：好man喔！

張軒睿奶奶突然病逝　Selina淚崩：最終又跟他錯過了！

23歲妹子胖到75kg被男友拋棄...　苦練比基尼「凹凸有致」大逆轉！

濰坊山水書畫抱古城　四季看景景色新

崩壞「神級男友」1年後近照曝光！喝喜酒「帥穿白襯衫」超陽光　網洗版想看

婦女節林佳龍狂放閃！最感謝「我家女司機婉如」　甜蜜告白閃瞎記者

世新邀司法院廳長與導演共談《判決》　王梅英：從電影中看見自己

赴日創23億訂單比拚韓國瑜？農委會：一直在努力只是沒每天上電視

年花240K「喝茶」戰績豐碩！他嫌浪費太傻　網反推爆：比交女友聰明

360度窺探「南迴公路S型秘境」！5大亮點曝　最快今年底通車

全球獨家！威秀影城推出《小飛象》限定商品　飲料提袋萌炸

驚人！南迴公路竟然藏一隻「巨蛇」　蜿蜒6.3公里

一起幫助小愉兒　遇見台北街頭最有溫度的設計

台股春天後母心、變臉難捉摸　跟著外資買「殖利率題材股」最穩

濰坊山水書畫抱古城　四季看景景色新

巴基斯坦偵測印方潛艦影音曝光　印度：這只是製造狂熱的宣傳方式

全國電舊換新電腦最高省1萬　i7電腦直接現折2,500元

UBA／女子組最大震撼彈　文化隊史27年首度無緣4強

用鏡頭發掘宜蘭三星之美　攝影比賽開跑

《愛情白皮書》新舊成美合體了！楊丞琳糗當年暴肥10KG

泰愛國黨「提名公主參選」違憲遭解散　她PO文：難過且沮喪

運動健將不再含淚傷退！PLT凍晶神救援　高濃度修護運動傷害

福利品優惠再一波　遠傳指定方案iPhone 0元起

厚唇妹私訊：1晚500元！高雄弟一看嚇哭　結局反轉：她變超美

生活熱門新聞

1元「福田水餃」回高雄4個月熄..

護理師賺錢供讀書！他考上律師秒..

爸癌末病逝！請假遭老闆羞辱：去..

10℃「冷風帶暴雨」狂灌　下一..

約砲碰上黑人　台妹戰4次想死了

台南嬤遭孫女糟蹋！媳婦冷眼：只..

家長3am傳訊！孕師已讀遭嗆：..

1.5萬情侶照變16萬婚紗照！..

酒駕講師備殯葬片撂狠話　76人..

12歲女童等換心　媽淚：不敢告..

6縣市大雨特報　桃園10.2度

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢..

華航推超殺優惠單程只要4000..

購物台包裹藏「暗器」割傷他！

更多熱門

相關新聞

劉以豪送出7年「貼身物品」粉絲嗨爆！

劉以豪23日擔任台南第3座威秀影城「台南FOCUS威秀影城」開幕嘉賓，他親自主持愛心福袋拍賣會，現場拍賣時果然喊出新高價1萬8000元，奪下劉以豪帶來特別小禮的粉絲簡直嗨爆！

邱復生：蘇花改通車花蓮就翻轉了！

戴著《小飛象》項鍊去看電影

小飛象推周邊商品！搶先登場～

「新天堂樂園」威秀影城　花蓮開幕

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

女大生獻初夜　老闆跳樓自殺

絕美女醫師仙氣逼人　台大實習捕獲柯P

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵

國中妹「核彈腹痛」醫：有頭！結局綠爆

白富美「零用錢460萬」　媽媽還送她一條街

快訊／郭宗坤轉加護病房！最新病情曝光

罹癌阿伯服大麻油2個月　腫瘤縮小

夫買大麻救癌妻　開庭淚懺惹哭法官

高雄舞廳臨檢　奶奶級小姐求饒：孫子會看到

閨蜜暖陪愛紗出國散心

婆婆不准她生「時辰未到會剋夫」

摩鐵內三度拉K！女痙攣暴斃像中邪

1元「福田水餃」回高雄4個月熄燈

高鐵男女56秒離奇鑽外套　乘客全驚呆

護理師賺錢供讀書！他考上律師秒睡同業

更多

最夯影音

更多

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面