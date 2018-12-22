「新天堂樂園」威秀影城花蓮開幕　全面升級花東劇院

▲座落於花蓮台開園區貨櫃屋星巴克旁的新天堂樂園威秀影城，將於26日正式營運。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮新天堂樂園威秀影城22日下午舉辦開幕典禮，花蓮縣政府代理縣長蔡碧仲與台開集團董事長邱復生、威秀影城董事長吳明憲等貴賓一起與會，並宣告亞洲第一座全雷射頂級影城將於26日正式營運，全面升級花東劇院。



威秀影城26日正式營運後，台開集團為了照顧花蓮中低收入戶的鄉親，周一到周五，每天將招待100位弱勢孩童免費觀賞IMAX科學教育影片，藉以提升花蓮子弟的科學啟蒙，讓他們的科學知識與世界接軌。

▲花蓮代理縣長蔡碧仲親臨開幕現場表示，台開園區是他任內來過多次的地方。



蔡碧仲提到，三天後就要離開他最愛的花蓮，心裡百感交集，台開園區是他任內來過多次的地方，不只提供多功能生態園區、也有全台唯一的貨櫃屋「星巴克」，全球最高的市內雙螺旋立體親子溜滑梯也在花蓮，並歡迎觀光客來好山好水的花蓮體驗。



由台開集團規劃興建管理的花蓮新天堂樂園威秀影城，以經典電影《新天堂樂園》為名，充滿了濃厚的復古電影懷舊感，為了給影迷最佳觀影體驗，花蓮新天堂樂園威秀影城更結合IMAX雷射影廳，以超越4K嶄新光學技術，表現絢麗鮮明色彩，全新12.0聲道環繞音響體驗，全面滿足東部發燒友影迷們期待。