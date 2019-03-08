兌現支票！韓國瑜啟動「醫療觀光元年」　2人成行團費4萬有找

▲高雄市整合觀光資源與醫療機構，推出觀光醫療套裝行程。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜選前政見兌現！市府整合觀光產業、醫療服務推動「醫療觀光」，在各界的努力下終於啟動「2019高雄醫療觀光元年啟動」，韓國瑜在8日的記者會中提到，醫療觀光是市政推動的優先項目，日前成立跨局處的醫療觀光小組後，結合了高雄5家大型醫院，推動了高階健檢與醫美觀光行程，也一併將網頁平台一起上線，結合了在地的醫療、觀光、宗教、文化、美食，藉此刺激觀光人潮成長。

觀光局表示，參加自由行等方案除了可賞美景吃美食外，也可客製化形成，最少只要2人就可成團，主要路線可分為「山海＋都會」或是「山城＋都會」等方案，可暢遊旗山、美濃、六龜、旗津、鳳山、岡山、橋頭、市區等景點，美食部分則有客家料理、台式小吃、東協新住民餐及夜市。

▲高雄市觀光醫療網站羅列許多醫學權威及各式觀光行程，可讓民眾「客製化」。（圖／記者洪正達攝）

除了客製化的行程外，2人成行且天天成團優惠價格最低為3萬9999元，相關資訊也可上「高雄醫療觀光網」查詢，另外，觀光局也說，上半年也會邀請國內外的大型醫院、婦女團體、及旅行社與高雄的醫療機構進行交流，未來持續推動醫療與觀光的持續整合。

▲▼韓國瑜選前政見「觀光醫療」終於兌現。（圖／記者洪正達攝）

