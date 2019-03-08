97歲若瑟醫院創辦人畢耀遠「夢中辭世」　生前掛嘴邊：台灣是我故鄉

▲前副總統陳建仁探望畢耀遠神父。（圖／若瑟醫院提供）



記者傅誠／雲林報導

雲林虎尾的天主教若瑟醫院創辦人「畢耀遠」神父，來台灣無私奉獻超過60年，高齡97歲的他因為年老體弱，8日凌晨在睡夢中離世，生前常掛在嘴邊的一句話就是「台灣是我的故鄉」，醫院同仁更稱他為「荷蘭來的台灣人」，如今回歸天主懷抱，網友也到醫院粉絲團留下「謝謝畢爺爺對虎尾的奉獻」感念他的付出。

畢神父67年前來到台灣，因為心疼雲林地區偏鄉的醫療資源缺乏，於是與松喬神父選定在虎尾共同建立了若瑟醫院，起初只有15個床位，從蓋了一半的小診所起步，在神父的努力下經歷六期擴建，才逐漸蛻變成區域教學醫院，人力不足時他還曾經充當救護車司機，盡心盡力為醫院打拼。

▼若瑟醫院創辦人畢耀遠神父享年97歲離世。（圖／若瑟醫院提供）



去年副總統陳建仁到瑟醫院失智共同照護中親訪畢神父，關心他的身體狀況，當時在病房唱聖母經祈禱，畢神父強調：「我是台灣人」，最常掛在嘴邊的就是「台灣是我的故鄉」，把醫院當作自己的家，去年8月更獲選雲林的榮譽縣民，

就在8日凌晨4點整，畢耀遠神父在睡夢中安詳離世，若瑟醫院粉絲團寫下：「懷著萬分不捨卻也滿是虔敬祝福的心思，畢耀遠神父走完了人世的旅程，他精采豐富、滿是愛與奉獻的一生，是我們的榜樣，誠懇邀請您，用您所信仰方式為畢神父的靈魂安息祈禱」

曾經受過幫助的網友們也第一時間在底下留言「謝謝畢神父為雲林的奉獻!」、「感謝畢神父小時候在教堂跑來跑去都會遇到的您」、「 真正愛台灣的人」、「榮歸天家 安息主懷」、「我們一起祝福他吧！希望他在天上展開下一段旅程」、「雲林鄉親應該要永遠懷念與感謝這位來自荷蘭的臺灣人」。

▼畢耀遠神父無私為雲林地區奉獻超過一甲子。（圖／若瑟醫院提供）

