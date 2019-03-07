人大代表提「3招」 解決兒童醫院排隊問題

▲全國人大代表周崇臣。（圖／映象網）

大陸中心／綜合報導

全國人大代表、河南省兒童醫院院長周崇臣6日表示，「兒童醫院看病排長隊」的現象，是因為縣級兒科醫療服務水平和能力相對薄弱，「將來有些小病，特別是常見病，能在基礎醫療設施解決，不到大醫院，問題又能有很大的緩解。」

周崇臣說到，人民喜歡到「大醫院」看「小病」，原因就是分級診療制度不完善，醫聯體建設是分級診療實施的有效路徑，也是醫改深入推進的關鍵載體。

他說，河南省兒科醫院聯體建設初步顯效，他們向上借力北京兒童醫院，向下組建跨區域兒科醫療聯盟，構建了上下聯動的「國家—省—市—縣」寺及兒科醫療服務體系，從錯位中取得發展。

他提到，兒科部分人才流動大，「兒科醫生待遇比較低，面對病患的壓力也比較大，導致兒科醫護人員人數比較少。」

▼全國人大代表周崇臣。（圖／映象網）



他建議，政府應加大縣級兒科醫生培訓力度，快速提升基層兒科醫師水平，並立法保障兒科醫護人員待遇，同時啟用督察機關，確保政策迅速落實。

他提及，河南市人口大省，每千名兒童擁有的兒科職業醫生數量低於全國平均水平。此外，他也提出解決辦法，分別是1.由省級兒童醫院牽頭建立「基層兒科醫務人員培訓基地」、2.在全國設立試點,及時總結經驗，完善實施政策，探索建立長效機制、3.國家出台相關實施標準及要求，加大財政支持，才能做到既「輸血」又「造血」。