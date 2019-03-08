天主教若瑟醫院創辦人畢耀遠離世　享壽97歲

▲天主教若瑟醫院創辦人畢耀遠離世。（圖／翻攝天主教若瑟醫院網站）

記者葉國吏／綜合報導

天主教若瑟醫院創辦人畢耀遠離世，享壽96歲。天主教若瑟醫院網頁上透露，今(8)日凌晨4點回歸天父懷抱，「請為他的靈魂安息祈禱」

根據厚生基金會報導，畢耀遠生於1923年，早年因為讀到一篇有關中國的故事，遂立下長大後到中國服務的志願，高中畢業後赴比利時魯汶大學研習哲學，後又接受三年神學教育，成為耶穌會神父。1954年奉派至嘉義教區服務，隔年再參與天主教虎尾若瑟醫院籌設工作，其間多次赴美籌募教會基金，1970年再度奉派回該院輔助院長松喬，負責行政管理，並擔任副院長至今。

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懷著「全犧牲、真愛人、常喜樂」精神的他，數十年來，成立許多慈善基金會，協助當地貧困病患、殘障病患及早產兒，受益者無數。

對畢耀遠辭世，天主教若瑟醫院網站寫道：「滿懷著極其不捨卻又願意虔誠祝福的心思，我們要通知所有敬重愛護畢耀遠神父的親朋好友們，誠懇邀請您，用您所信仰方式為畢神父的靈魂安息祈禱。若您樂意您也可以用畢神父最喜歡的天主教經文，頌唸「天主經」、「聖母經」、「聖三光榮頌」為他祈禱祝福。」

「我們始終相信他，這位因著愛天主而愛我們的畢神父，在天堂上仍會繼續守護他所愛的若瑟醫院，為他所愛的我們祈禱......」。