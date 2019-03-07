武漢「邂逅」火鍋店　「一鍵交友」成功撮合多對情侶

▲邂逅餐廳，男女一起用餐。（圖／中新網）

大陸中心／綜合報導

武漢年輕人李鈾在2月14日開設火鍋料理店，開張至今，已撮合多對陌生男女交友成功，被稱為「邂逅餐廳」。李鈾介紹，「邂逅餐廳」是2018年底開始籌備的，合夥人彭麒是店面特殊機關的裝修者。

他說，客座分為獨食區和交友區，桌面上貼有「想找人一起用餐嗎？」的標誌，旁邊附有特殊機關，只要按下，就能進行邂逅。

▼邂逅餐廳桌上的機關。（圖／中新網）



「交友區有10個座位，按男左女右劃分，中間由一扇可活動的木板隔開。如果對座雙方均有交友意向，即可打開餐桌上方的特殊機關，使木板落下，和對面的陌生人開啟『邂逅模式』，共同用餐。」

他表示，「邂逅餐廳」每日平均接待170位顧客，年輕人居多，「現在年輕人忙於工作，生活圈子太小，希望『邂逅餐廳』能給他們提供一個輕鬆有趣的交友平台。」

▼武漢「邂逅餐廳」老闆彭麒。（圖／梨視頻）

他笑稱，有時遇到不積極的客人，還會扮演月老的角色，「我也會撮合一下他們，隔三差五就會有一對成功的。他們把微信加上去，就一起走了，後面發生甚麼事，我也不知道。」他說，也有遇過雙方看不對眼的，「每個人對異性的需求不同，大不了埋頭猛吃吧，不然還能怎樣。」

26歲的小孫曾多次光臨「邂逅餐廳」，結識兩位朋友，「第一次是嘗鮮，後來因為暖心的氛圍就慢慢地愛上了這裡，希望能認識更多新朋友。」

餐廳服務員表示，店內顧客群體女性多於男性，且交友區比獨食區更受歡迎，「我覺得女生比較多，可能上班比較忙吧，我猜想，所以沒時間交朋友，就跑來這看有沒有邂逅了。」