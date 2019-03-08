恐龍媽「凌晨3點」傳LINE質問！懷孕師休息已讀沒回　家長一看狂嗆：沒水準

▲幼稚園示意圖，與本文當事人無關。（圖／CFP）

網搜小組／綜合報導

一位男網友在臉書貼出3張對話截圖，原來是學生家長在凌晨質問太太為何「不讓孩子帶巧克力牛奶」，明明是學校規定在先，家長卻罵老師「太鴨霸」。由於太太目前懷孕，需要休息沒有馬上回覆，卻被對方嗆「沒水準」，讓先生搖頭表示「老師也是人啊」。貼文一出，網友都罵說鴨霸的是家長，「老師只顧妳的小孩嗎」、「這什麼家長啊」。

「難怪現在的小孩難帶。」一位人夫在臉書「爆料公社」替太太喊冤，他表示太太是幼稚園老師，日前學生家長「凌晨3點」還在傳LINE給她，質問「老師，我想問我要給OO帶他愛喝的巧克力牛奶，為什麼他說老師會罵不能帶呢？是我們OO誤會還是老師真的那麼鴨霸呢？」但老婆因為有孕在身需要休息，就沒有即時回覆。

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到了隔日早上7點，家長又再度傳訊息，嗆說「已讀不回是很沒水準的事，何況妳是一個所謂的『老師』。請看託藥單，應該不會已讀不管吧？」極差的語氣讓po看傻眼。事後老婆向家長解釋，學校因為有提供早餐，班上才會規定不能讓孩子帶外食，並不是所謂的「鴨霸」。她也表示，自己現在懷孕極需休息，對方凌晨3點傳訊息來讓她整晚都沒睡好，隔天還要面對十幾個小朋友，沒有時間和心力回覆，希望對方體諒，如有其他要交代的事，也請於上班時間傳LINE給她。

▲ 恐龍家長嗆老師沒水準 。（圖／翻攝自爆料公社）

不過這位家長似乎沒辦法理解，她接著表示是因為學校供應的餐點不夠，婆婆才會要孩子帶牛奶去學校，「所謂的班規還不是妳規訂的，妳只是懶得要幫整理（懶得幫忙整理），現在只是一個巧克力牛奶也不能帶妳會不會太鴨霸！」接著家長又再度指責，自己傳訊息後老師有一整天的時間可以回訊息，「不是叫妳看到就回，莫名其妙，這只是很單純的事，不用牽扯到妳其她的私事。」

對於家長的指責，女老師最後也只能妥協說聲「收到，謝謝您的指教。」但對話卻讓老師的先生看傻，表示「為什麼就妳要最特別？為什麼妳不親自接送小孩親自講，我老婆也是人，大家都平等，口氣真的不用那麼差。」

▲原po希望家長們能將心比心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網友看完都表示那位家長太沒水準，「如果不能配合學校規定，這位媽媽真的可以自己帶回家教育照顧就好」、「自以為是的家長，好大的口氣」、「怕吃不飽不會在家吃一吃嗎？」、「你以為老師只顧你的小孩嗎？」、「如果每個人都要自己帶東西來，那其他沒帶的不是眼睜睜看著你在喝」、「這家長才叫鴨霸」。

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