拔保險套性侵17歲女友「就是要讓妳懷孕」　噁男想再硬上卻不舉

▲陳男性侵女友時脫掉保險套大喊「就是要讓妳懷孕。（示意圖／達志影像）

突發中心／新北報導

新北市一名陳姓男子有暴力傾向，在107年間因為不滿17歲的小女友提分手，就佯稱有東西忘記拿，進到女友房內性侵女友得逞，中途還拔掉保險套說「就是要內射，讓妳懷孕，讓妳不能跟我分手！」不料過幾日又搭計程車，持刀脅迫女友至暗巷企圖二次性侵，因為不舉女友才趁隙逃走求救，新北地院依照加重強制性交等罪合併判陳男9年徒刑。

判決書指出，24歲的陳男因為女友提分手後，他下跪想挽回，但女友堅決拒絕，要陳男搬離住處，去年5月29日他憤恨不平佯稱要拿東西進到女友房間，關上門後強脫女友衣物，不理會她的拒絕，先戴上保險套性侵，之後竟拔掉保險套稱：「就是要內射，讓妳懷孕，讓妳不能與我分手」，雖女友憤怒表示：「沒要用，就算懷孕了，我也會拿掉！」但陳男毫不理會仍內射。被女友哥哥發現後，第一時間還拿保險套否認，稱「我有戴套」，隨即被趕出門，女友因為驚慌失措第一時間也未到案。

不料陳男隔2天凌晨又搭計程車到女友住處，拿出先前留下的鑰匙開門後，將女友拉到暗巷，並拿出瑞士刀、脫掉外褲準備性侵，卻因為不舉作罷，在外面等待的計程車運將察覺不對，還到派出所報案，不料員警卻說「沒關係，若有關係，隔壁鄰居就會報警。」好險被害女子趁隙逃出猛敲家中鐵門，哥哥趕緊開門通知母親後報案。

少女指控，陳男二次犯案時還持瑞士刀威脅，逼她說出每月要付一萬元分手費，還要錄下來做假證據，自己趁他拿手機的時候才逃脫。開庭時陳男雖辯稱雙方是合意性交，但女友指證歷歷，法官認為女友都要分手，常理下不會同意性行為，考量陳男始終否認犯行，毫無悔意，依照對少年強制性交、強制性交未遂及強制等罪共判陳男9年徒刑，全案仍可上訴。

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